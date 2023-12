Borse: c’è spazio per salire. Oro, Eur/Usd e Petrolio buy?

Le Borse brindano agli annunci fatti ieri da Powell, in attesa ora di vedere cosa dirà la BCE. La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro si è spinto in avanti dopo la Fed ieri e in attesa della BCE oggi. Quali i possibili scenari nel breve?

L’euro-dollaro per ora beneficia delle parole del presidente Powell che ieri ha annunciato dei tagli dei tassi, mentre per ora la BCE no.

Non escludo però che con il meeting odierno, l’Eurotower possa anche spostare gli equilibri e in base a quello che dirà si avranno movimenti sul cross in una direzione o nell’altra.

Al rialzo la resistenza è a quota 1,1070, mentre il supporto chiave è a 1,075 e sarà solo con la violazione di uno di questi due livelli che si potrà avere un movimento direzionale più deciso e profondo.

La view sull’oro

L’oro ha approfittato dell’indebolimento del dollaro, allungando velocemente il passo sopra i 2.000 dollari l’oncia. Cosa può dirci di questo asset?

L’oro sopra i 2.000 dollari l’oncia è bellissimo e questa commodity recupera a grandi passi perché scendono i rendimenti dei decennali.

Il gold si rilancia così verso l’alto e non è da escludere che possa tornare a rivedere il massimo storico, mentre al ribasso il supporto chiave è a 1.980 dollari.

L’analisi del petrolio

Il petrolio sta rimbalzando al di sopra dei 70 dollari al barile. Si aspetta ulteriori recuperi nel breve?

Per il petrolio stiamo assistendo a un recupero che al momento però non modifica in alcun modo lo scenario attuale.

Se l’oro nero non riuscirà a riportarsi al di sopra dei 73 dollari al barile, rimarrà nel range 67-73 dollari.

Sotto i 67 dollari segnaliamo un altro supporto a 64 dollari, mentre sopra i 73 dollari l’attenzione andrà rivolta all’ostacolo successivo dei 78 dollari al barile.

Come si muoveranno le Borse?

Cosa può dirci in merito al recente andamento delle Borse e quali i possibili movimenti nelle prossime sedute?

La Fed si è arresa all’aggressività dei mercati e ha annunciato per ora tre tagli dei tassi di interesse, pensando a un soft landing.

Per ora i mercati celebrano, poi dovranno confermare, senza avere più una controparte di riferimento, se potranno continuare a salire o meno.

Il rischio è che la Fed debba fare più tagli magari perché c’è un po’ di recessione, ma il tutto è da verificare con i dati macro nel tempo.

Per ora vince il rialzo fino a prova contraria e le Borse di fatto possono continuare a muoversi verso l’alto.