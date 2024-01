Borse: quali sorprese nel breve? Oro ed Eur/Usd, che fare?

I mercati azionari non stanno facendo male e in quest’ultima settimana sono stati sostanzialmente fermi. E ora? La view di Emanuele Rigo.

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro sta arretrando in direzione di quota 1,08. Si aspetta ulteriori flessioni o un recupero dai livelli attuali?

Quello che sta succedendo sull’euro-dollaro è parte di una dinamica abbastanza consistente degli ultimi tempi, con una fase di ribassi relativi.

Questi storni sono legati principalmente a dati macroeconomici, oggi ad esempio è uscito un aggiornamento abbastanza negativo sulla fiducia dei consumatori in Europa.

Euro-Dollaro in calo: quali scenari?

Ciò ha trascinato al ribasso l’euro-dollaro, mentre negli Stati Uniti la pubblicazione dell’indice Redbook, anticipatore del dato sulle vendite al dettaglio, è stato molto positivo.

Si è avuto così un movimento abbastanza brusco al ribasso per l’euro-dollaro che si è fermato però poco sopra quota 1,08.

Nel breve si potrebbe tornare su questo livello, ma difficilmente si dovrebbe andare oltre nel breve-medio periodo, quindi potrebbe essere stata una correzione di un piccolo trend ribassista che ci riporterà in alto nelle prossime settimane.

Un arretramento quindi guidato più dai dati macro, ma che potrebbe essere di breve durata per l’euro-dollaro.

L’analisi dell’oro

L’oro si mantiene sopra i 2.000 dollari l’oncia, senza tuttavia mostrare particolare vivacità malgrado le tensioni geopolitiche. Qual è la sua view?

L’oro non sta brillando, anche perché i forti movimenti di questo asset non sono tanto legati all’andamento delle tensioni o della geopolitica, quanto dei Fed Funds.

Il mantenimento dell’oro sopra quota 2.000 dollari indica che c’è una fase di allentamento della pressione sui tassi e quindi si anticipa il fatto che probabilmente ci sarà una riduzione degli stessi nei prossimi mesi.

Questo continua a configurare un oro che si mantiene stabilmente sopra quota 2.000 dollari e che, nonostante il rafforzamento odierno del dollaro, non è sceso particolarmente.

Questo può indicare che siamo pronti forse a un rimbalzo del gold che nelle prossime giornate potrebbe farci rivedere quota 2.030/2.040 dollari.

La view sul petrolio

Il petrolio è stato respinto per ora da quota 75 dollari al barile. Cosa può dirci di questo asset?

Il petrolio si sta muovendo sull’onda delle tensioni geopolitiche ed è ovvio che il rimbalzo di queste ore è legato alle prospettive di domanda e alle suddette tensioni che si susseguono l’un l’altra durante le giornate.

Per ora abbiamo visto un bel rimbalzo che ha portato l’oro nero in area 75 dollari e dando per scontato che siamo in una fase laterale con una tendenza ribassista nel medio-lungo periodo, un recupero ci sta e nell’outlook di breve periodo posso vedere le quotazioni salire a testare i 76-77 dollari.

Come si muoveranno le Borse?

Come valuta i recenti movimenti delle Borse e quali i possibili scenari nel breve?

I mercati azionari non stanno facendo male e in quest’ultima settimana sono stati sostanzialmente fermi.

Per Wall Street non abbiamo visto movimenti in queste ultime due giornate dopo la salita della scorsa ottava.

C’è un guizzo rialzista legato al fatto che si prevede una politica monetaria accomodante negli USA e poi in Europa.

Per questa settimana non mi aspetto particolari sorprese per le Borse, ma un mantenimento delle quotazioni e forse anche qualche spunto rialzista nelle prossime settimane.