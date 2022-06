Per cominciare scattiamo qualche rapida fotografia di quel che ci hanno mostrato le sedute di questa settimana. Il faticoso rimbalzo dei mercati azionari sta procedendo in USA e per ora è fallito in Europa. I rendimenti obbligazionari sono in deciso calo sia in USA che in Europa, le materie prime industriali continuano la loro correzione, iniziata da diverse settimane ed anche i prezzi dell’energia, nonostante tutti i timori e gli allarmi sulle intenzioni di Putin di chiudere i rubinetti all’Europa, continuano ad allontanarsi dai massimi della prima metà di giugno.

Come incastrare tra loro tutte queste tessere per costruire il puzzle dei mercati finanziari che abbia un senso logico?

La maggior parte delle tessere prodotte dai movimenti di questi giorni ci dice che la paura dell’inflazione galoppante sui mercati è ormai svanita, sebbene continui ad essere il terrore delle banche centrali, pressate dai governi, che temono cadute di consenso per il disagio sociale arrivato ai limiti della protesta, a causa delle difficoltà di larghe fette di popolazione ad arrivare a fine mese e pagare tutte le bollette, mentre molti settori sono già costretti a produrre di notte o chiudere intere linee produttive per non vendere sottocosto.

Il mercato percepisce che la crescita esageratamente rapida dei prezzi dei mesi scorsi e le mosse restrittive delle banche centrali (annunciate dalla BCE ma già iniziate di gran carriera dalla FED americana) colpiscono la capacità di spesa dei consumatori e strozzano la domanda. Nessuno pensa che i prezzi scenderanno così rapidamente come sono aumentati. Ma sta prendendo piede l’ipotesi che il picco di inflazione in USA sia già stato realizzato a maggio o, alla peggio, arrivi sui dati di giugno.

La preoccupazione comincia ad essere più quella che l’eccesso di aggressività (in ritardo) delle banche centrali possa deprimere la domanda a tal punto da mandare in recessione l’economia.

È un timore che si è fatto palpabile in Europa. Ad alimentarlo sono più fattori: guerra d’Ucraina; BCE che alzerà i tassi a luglio e settembre; difficoltà di reperimento del gas se la Russia, come molti ritengono, taglierà le forniture dei gasdotti verso l’Europa come ritorsione alle sanzioni. Sono tutti elementi che piegano l’ottimismo degli imprenditori per i mesi futuri. Ieri sono usciti i dati degli indici PMI dell’Eurozona. Sono stati assai deludenti e, soprattutto quello manifatturiero, in calo rapido verso il livello 50, che segnala il confine tra la crescita e l’arretramento economico. Disaggregando i dati, si vede che il sottoindice degli ordini è già a livelli di recessione, mentre le scorte sono in forte crescita e peseranno sulla produzione futura. Se la fotografia del futuro, dataci dai manager che rispondono ai questionari del PMI, fosse giusta, direi che in Europa per avere la recessione è solo questione di tempo.

Oltretutto, dato che in Eurozona l’inflazione è fortemente alimentata dalla spinta dei costi, c’è un notevole rischio che l’inflazione non scenda affatto e ci si ritrovi in piena stagflazione.

Ecco perché anche ieri è tornata aria piuttosto pesante e Eurostoxx50 ha toccato nuovamente i minimi del giorno precedente e chiuso la seduta con un altro calo da -0,82%.

In USA invece le parole di Powell, che ha testimoniato anche alla Camera, hanno ribadito che l’economia USA è forte e, se la politica monetaria per battere l’inflazione potrà portare qualche rallentamento nella crescita, lui non vede in arrivo alcuna recessione.

Perciò sia SP500 (+0,95%) che Nasdaq100 (+1,47%), si sono fatti forza ed hanno proseguito il rimbalzo di questa settimana corta, verso la resistenza da superare per aumentare le possibilità che la correzione sia al termine. Ricordo che per SP500 il livello da superare è 3.838, e sarà la sfida che l’attende oggi.