Avvio di settimana in calo anche per Exor che, dopo aver guadagnato quasi un punto e mezzo percentuale venerdì scorso, ha anche provato a più riprese ad allungare il passo oggi, salvo indebolirsi nella ultime 2 ore di contrattazioni.

Exor in calo dopo tentativo di allungo

A fine sessione Exor è stato fotografato a 60,02 euro, con un calo dello 0,46% e circa 130mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 250mila.

Exor acquisirà il 10% di IM

Il titolo è finito sotto la lente dopo che la società ha reso noto che acquisirà il 10% nell’Institut Mérieux (IM), tramite un aumento di capitale riservato di 833 milioni di euro, di cui 1/3 versato al closing in estate, e il resto entro i 12 mesi.

IM è la holding della famiglia Mérieux da più di 100 anni, impegnata nel mondo della sanità, con particolare riferimento a malattie infettive e a tumori.

Exor: i principali asset di IM

I principali asset includono:

bioMérieux: quotata di cui detiene il 59% che ai prezzi di mercato vale 6,5 miliardi di euro, leader nella diagnostica in vitro;

Transgene: quotata di cui detiene il 62% che ai prezzi di mercato vale 0,13 miliardi di euro, specializzata in immunoterapie che sviluppa vaccini terapeutici e virus oncolitici contro il cancro;



Mérieux NutriSciences: non quotata, di cui IM detiene il 70%, attiva nella sicurezza alimentare che fornisce test e servizi di consulenza alimentare e nutrizionale;



ABL: posseduta al 100%, attiva nei servizi di ricerca per conto terzi di prodotti di terapia genica, oncolitici, vaccini e bioterapici proteici;

Mérieux Equity Partners: private equity di cui detiene il 60%, focalizzato su healthcare e nutrizione, con oltre 30 investimenti e più di 1 miliardo di masse gestite.

Exor: alcune considerazioni di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM, in una nota diffusa oggi hanno riportato alcuni considerazioni per Exor, evidenziando che quest'ultima diversifica nel settore healthcare, che all’investor day di novembre aveva indicato come obiettivo (insieme a lusso e tech).

La cassa netta scende a 2,7 miliardi di euro, pari al 10% del NAV, post cessione di PartnerRE per 9,3 miliardi di euro, il cui closing è atteso a breve.

Sebbene non ci sia full disclosure, gli analisti di Equita SIM presumono che l’entry price non si discosti significativamente dal NAV di IM.

L’investimento è il 3% del NAV di Exor e la SIM milanese avrebbe preferito investimenti diretti nel settore healthcare, piuttosto che una quota di minoranza di una holding che a sua volta detiene asset quotati, ma la partnership di lungo termine garantisce l’accesso a una piattaforma e know-how settoriale di cui EXOR non dispone.

Exor: Equita taglia target, ma buy resta

Il NAV è stato aggiornato a 106 euro per azione, con uno sconto del 43%, ormai da 6 mesi oltre il 40%.

Continuando ad applicare uno sconto del 20%, Equita SIM ha tagliato il target price dell'8% a 85 euro per azione, per aggiornamento asset quotati, mentre la raccomandazione resta ferma a "buy".

Exor: la view di Intesa Sanpaolo

A puntar sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato il rating "buy", con un target price a 91,3 euro.

Secondo gli analisti, l'investimento in Institut Merieux rappresenta il passo più concreto in avanti nel segmento healthcare per Exor, uno dei tre business su cui è focalizzata la holding oltre a lusso e tecnologia.