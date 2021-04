Tra gli eventi di questa settimana c'è il meeting della Fed che si concluderà domani: ecco le previsioni di La Française AM.

In una settimana ricca di eventi per i mercati finanziari, uno dei market mover di maggiore rilievo è senza dubbio quello in agenda domani.

Federal Reserve: domani l'annuncio sui tassi. Occhio alla conferenza di Powell

Ci riferiamo al meeting della Federal Reserve che in realtà ha avuto inizio oggi e si concluderà domani con l'annuncio sui tassi di interesse, destinati a rimanere fermi nel range tra lo 0% e lo 0,25%, secondo le previsioni del mercato.

Mezz'ora dopo l'annuncio ufficiale, alle 20.30 ora italiane, quindi un'ora e mezza prima della chiusura di Wall Street, avrà inizio la conferenza stampa del presidente Jerome Powell.

Un evento questo da seguire con attenzione visto che le sue parole potrebbero avere un impatto più o meno significativo sui mercati azionari e obbligazionari.

Fed: le previsioni di La Française AM

Secondo François Rimeu, senior strategist di La Française AM, la Federal Reserve domani dovrebbe mantenere la sua posizione di politica monetaria favorevole.

Rimeu si aspetta che il Board guidato da Powell migliori la sua valutazione dello stato attuale dell'economia dopo i solidi dati arrivati nelle scorse settimane sull'occupazione e sui settori più colpiti dalla pandemia.

Alla base dell'atteso miglioramento della view sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce c'è anche l'effetto positivo legato all'accelerazione del ritmo delle vaccinazioni.

Ciò detto, François Rimeu di La Française AM si aspetta che la Federal Reserve rimanga dietro la curva, in particolare a causa del livello di incertezza sulla crisi della salute pubblica.

Il presidente Jerome Powell ribadirà che i membri del Board da lui guidato devono vedere "ulteriori progressi sostanziali", sia sull'occupazione che sull'inflazione prima di normalizzare la politica monetaria.

Fed: quando aspettarsi indicazioni sul tapering?

Lo strategist non si aspetta che la FED cambi la sua strategia di comunicazione o offra una guidance sulla tempistica del tapering dei suoi acquisti di treasury e titoli garantiti da mutui (MBS) prima della seconda metà dell'anno.

Ciò potrebbe avvenire al più presto in occasione del meeting di politica monetaria in agenda a giugno, ma molto probabilmente avverrà al convegno di Jackson Hole ad agosto.

Powell sottolineerà anche che il completamento del Quantitative Easing è una condizione necessaria prima che la Fed consideri l'aumento dei tassi.

Tutto considerato, lo strategist di La Française AM si aspetta un tono più ottimista, ma non pensa che ci sarà un impatto significativo sui mercati.

Questo a patto che Powell non segnali che il momento del tapering si sta avvicinando, ma l'idea è che ciò non accadrà in occasione del meeting di domani.