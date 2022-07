Dopo la decisione della BCE di aumentare i tassi per finanziare l'attivazione dello scudo anti spread, a sostegno delle economie fragili dell'unione, anche la Federal Reserve, la banca centrale degli stati uniti, vara una manovra simile.

Per il secondo mese consecutivo la FED aumenta i propri tassi di interesse, aumentando il costo del denaro, dello 0,75%, al fine di contrastare la crescente inflazione che negli ultimi mesi ha interessato gli stati uniti e più in generale l'economia mondiale.

Le preoccupazioni di un intervento incisivo ma tardivo

Dopo una lunga riunione, la notizia di un ulteriore incremento dei tassi da parte della FED ha fatto non poco scalpore, la decisione era nell'aria da tempo ed attesa, nonostante ciò, non sono pochi i timori e le preoccupazioni di coloro che ritengono l'incisivo intervento della FED troppo lento e tardivo.

Sono numerose infatti le voci di coloro che accusano la banca centrale di essersi operata troppo tardi nel rispondere all'incremento dei prezzi che ha visto in queste settimane raggiungere i livelli più alti degli ultimi quarant'anni.

La FED, sostengono in molti, avrebbe dovuto attivarsi già da diverso tempo, con interventi progressivi più morbidi. Un grande intervento, così incisivo e diretto, potrebbe essere deleterio per la stessa economia statunitense che potrebbe scivolare in recessione.

A tal proposito il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, nel proprio intervento con cui annunciava l'aumento dei tassi di interesse, ha sottolineato che al momento l'economia statunitense non è in recessione, ed è prerogativa della banca centrale evitare che ciò accada nell'immediato futuro.

Frena l'economia statunitense ma non è ancora recessione

Come dichiarato da Jerome Powell e più volte sottolineato dall'amministrazione Biden, l'economia statunitense non è in recessione, se bene, in questo dato momento storico, l'economia statunitense sta rallentando e le manovre attuate dalla FED produrranno inevitabilmente un ulteriore rallentamento definito "necessario" dallo stesso presidente della banca centrale e, a chi parla di recessione, Powell risponde dicendo che non ha senso parlare di recessione di fronte ad un'economia che crea posti di lavoro e punta alla stabilità dei prezzi.

Detto più semplicemente, la strada intrapresa dalla FED, anche se tardiva, è quella di rallentare l'economia per frenare l'inflazione e riportarla dall'attuale 2,25/2,5% al 2%.

L'impatto della FED sui mercati

Come anticipato, la notizia di un possibile incremento dei tassi era nell'aria da tempo, di conseguenza, l'impatto che la notizia ha avuto sui listini statunitensi è stato minimo e positivo, con il NASDAQ che ha registrato un guadagno di circa il 4%.

Anche in Europa la notizia è stata accolta positivamente con una chiusura dei mercati europei in positivo nella giornata del 27 luglio, e una partenza altrettanto positiva registrata il 28 luglio.

Stabile anche il cambio Euro Dollaro

Il nuovo aumento dei tassi da parte della Federal Reserve ha inevitabilmente coinvolto il mercato monetario, facendo registrare una prima, importante variazione, nei cambi EUR/USD da diverso tempo, salvo poi correggersi e tornare ad una situazione di stabilità.

Dopo l'annuncio dell'aumento dei tassi, nella serata dei mercoledì 27 luglio, il cambio Euro Dollaro ha visto una prima spinta facendo balzare in avanti l'euro. Alla riapertura dei mercati mercoledì 28 la corsa dell'euro però era già terminata e le due valute sono tornate a livelli di quasi assoluta parità, con un cambio euro dollaro a 1,0118 e una variazione di -0,82% rispetto alla chiusura nella giornata precedente.