Ferrari è stato il secondo miglior titolo del Ftse Mib in chiusura di settimana: attesa per il Capital Markets Day.

La settimana si è conclusa con una seduta in calo anche per Ferrari che ha perso terreno per la seconda giornata di fila.

Ferrari tra i migliori del Ftse Mib

Dopo aver archiviato la sessione di giovedì con un ribasso di circa due punti e mezzo percentuali, ieri Ferrari ha continuato ad arretrare, riuscendo però a difendersi decisamente meglio del Ftse Mib.

Il titolo è stato fotografato al close a 173,65 euro, con un calo dell'1,61% e circa 365mila azioni scambiate, in linea con la media degli ultimi 30 giorni.

Ferrari ha occupato la seconda posizione nel paniere delle blue chips, limitando le perdite in una giornata in cui Piazza Affari è stata colpita da un violento sell-off.

Ferrari studia nuova linea produttiva per auto elettriche e ibride

Il titolo è riuscito in qualche modo a fronteggiare le vendite con il focus rivolto ad alcune indiscrezioni raccolte da Bloomberg.

Da questi rumor si è appreso che Ferrari sta pianificando di aumentare notevolmente le dimensioni delle fabbriche a Maranello come parte della strategia di elettrificazione.

Il progetto di espansione prevederebbe una nuova linea produttiva, la terza, per le auto ibride e elettriche e un nuovo centro R&D anche dedicato alle batterie.

Ferrari: le attese di Equita SIM sul Capital Markets Day

Gli analisti di Equita SIM ricordano che Ferrari presenterà il nuovo piano industriale il 16 di giugno.

Gli esperti ritengono che siano indiscrezioni credibili che riportano alle considerazioni sulle spese per gli investimenti, probabilmente in ulteriore crescita, oltre il picco di 800 milioni di euro annuii, free cash flow e ROCE, ossia rendimento del capitale investito.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Ferrari ribadisce una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo ai 195 dollari.

Ferrari promosso da Kepler Cheuvreux

La stessa indicazione giunge dai colleghi di Kepler Cheuvreux che nei giorni scorsi hanno riservato una promozione al titolo.

Il giudizio è stato rivisto verso l'alto da "reduce" a "hold", con un target price incrementato da 160 a 180 euro.

Il broker ha migliorato raccomandazione e valutazione in vista dell'importante Capital Markets Day in agenda il 16 giugno, in occasione del quale sarà presentato il nuovo piano industriale.

Durante tale evento Ferrari dovrebbe svelare molti modelli importanti e l'attenzione sarà rivolta agli obiettivi di medio termine in termini di volumi, ma anche alle mosse verso l'elettrificazione.

Ferrari sotto la lente di Bestinver

Secondo Bestinver, la strategia di elettrificazione sarà cruciale pe la crescita futura del business di Ferrari.

In vista del Capital Markets Day del 16 giugno, gli analisti restano cauti sul titolo, confermando la raccomandazione "hold", con un range di valutazione tra 200 e 220 euro in attesa di conoscere quali saranno le prossime mosse di Ferrari.