Ferretti in volata: la scommessa degli analisti

Seduta decisamente effervescente per Ferretti che oggi ha fatto il pieno di acquisti, conquistando la prima posizione nel paniere delle azioni a media capitalizzazione.

Ferretti in volata tra le medie capitalizzazioni

Il titolo, reduce da tre sessioni consecutive in calo, dopo aver ceduto quasi due punti e mezzo percentuali ieri, ha vissuto una giornata esplosiva oggi.

Ferretti si è presentato al close a 3,028 euro, con un rally del 7,53% e volumi di scambio boom, visto che sono transitate sul mercato oltre 2 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 400mila.

Il titolo oggi ha spiccato il volo, sull’onda di un report pubblicato da Equita SIM, che ha presentato la sua preview sui risultati del quarto trimestre 2023 di Ferretti, in agenda il prossimo 19 febbraio.

Ferretti: le attese di Equita SIM sulla trimestrale

Gli analisti si aspettano un solido trimestre sia a livello operativo, con un fatturato previsto in rialzo del 9% ed EBITDA adjusted margin in crescita di 70 punti base, che a livello di raccolta ordini, circa 290 milioni di euro o circa 2,5 volte il quarto trimestre 2022.

Gli esperti di Equita SIM hanno per il momento confermato le loro stime 2023-2025, ma ritengono che i risultati del quarto trimestre possano essere un catalizzatore positivo per il titolo, con la conferma delle loro attese sul quarto trimestre del 2023 (sia a livello operativo che di raccolta ordini) che può portare ad una revisione a rialzo delle stime operative 2024, con la previsione di un fatturato in rialzo del 10% a 1,24 miliardi di euro ed EBITDA adjusted in crescita del 15% a 188 milioni.

Ferretti: Equita SIM alza il target price

Gli analisti di Equita SIM hanno alzato il target price del 5% a 4,2 euro per azione come effetto di minori tassi, lasciando invariata la raccomandazione “buy”.

Negli ultimi 3 mesi, Ferretti ha registrato una performance inferiore sia rispetto a Sanlorenzo che a The Italian Sea Group e tratta ora a significativo sconto rispetto ad entrambe le società.

La SIM milanese ritiene che tale sconto sia ingiustificato e che la conferma delle sue attese per il quarto trimestre del 2023, unita a indicazioni costruttive sul 2024, possa supportare il titolo.