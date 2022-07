Quando Wall Street è chiusa è sempre assai difficile raccontare qualcosa di interessante circa la seduta vissuta in Europa. A volte capita che da noi si riescano ad osare movimenti direzionali in libertà. Ma il più delle volte no. E così è stato anche ieri, con una seduta anonima per le borse occidentali, orfane di Wall Street.

Mentre Wall Street e gli americani hanno festeggiato il tradizionale Independence Day, che celebra la dichiarazione dell’indipendenza delle colonie americane dalla Gran Bretagna e la nascita degli Stati Uniti d’America nel 1776, le borse europee hanno celebrato una sorta di festa della “dipendenza” da Wall Street, con una seduta anonima e priva di spunti, in attesa che oggi dall’America arrivino le consuete indicazioni direzionali.

Eurostoxx50, dopo una mattinata leggermente rialzista, trascinato dall’esempio positivo degli indici cinesi e giapponese fino a superare di poco i massimi di venerdì scorso, nel pomeriggio ha pensato bene di ripiegare verso la parità e chiudere con un modesto +0,12%, mentre i vari indici locali europei hanno fissato il finale di seduta anch’essi intorno al nulla di fatto.

Le uniche emozioni, se mi si passa la parola grossa, sono venute dalla ripresa dei prezzi del petrolio, tornato ben oltre i 110 $ al barile e del gas europeo, schizzato alla borsa di Amsterdam oltre i 160 euro al megawattora, a causa delle continue limitazioni di forniture dalla Russia, che hanno fatto lanciare alla Germania un nuovo allarme sugli approvvigionamenti.

La salita dei prezzi di petrolio e gas ha tonificato il settore energy, l’unico che ha messo a segno rialzi significativi. In arretramento le banche, in seguito a voci provenienti dal Financial Times, circa lo studio di meccanismi BCE per evitare alle banche, che hanno beneficiato dei prestiti pandemici a tasso negativo, di realizzare extraprofitti, depositandoli presso la BCE quando, tra qualche giorno, la BCE porterà a 0,5% il tasso ufficiale.

Possiamo così archiviare la seduta di ieri e portare l’attenzione su quella odierna, che vedrà impegnato l’indice USA SP500 ad estendere il rimbalzo di venerdì scorso oltre la resistenza di 3.838.

L’impresa appare decisamente fattibile, data la vicinanza. Se venisse compiuta potremmo allora guardare al successivo livello chiave, che è a quota 3.946. Si tratta della massima estensione del rimbalzo di fine giugno ed è importante che venga superato per creare finalmente un modello di inversione rialzista, che abbia minimi e massimi crescenti e consenta di guardare ancora più in alto, in area 4.170.

Sembrano pie illusioni, alla luce di tutte le frustrazioni che il mercato ci ha consegnato nella prima parte dell’anno.

Ma ora siamo nel secondo semestre e può essere lecito sperare che il mercato voglia voltare pagina. Del resto, una curiosa statistica ci mostra, negli ultimi 100 anni, che tutte e 4 le volte che l’indice SP500 ha perso oltre il -20% nel primo semestre dell’anno, nella seconda parte ha sempre avuto una performance largamente positiva, che in un caso gli ha permesso di recuperare tutto il ribasso accumulato.

Che lo faccia anche quest’anno è al momento una semplice speranza, che andrà attentamente verificata con la cruda analisi dei fatti.