Si è concluso con molta gloria il mese di ottobre per i mercati azionari globali. Un mese da incorniciare, che ha ribaltato con un rally senza soste la performance negativa di settembre. Per la verità non proprio per tutti. Ma le eccezioni, cioè gli indici tra quelli principali che in ottobre hanno registrato una performance negativa sono solo 3: quello cinese di Shanghai, il coreano Kospi ed il brasiliano Bovespa. Tutti gli altri hanno collezionato performance positive e per parecchi ottobre ha regalato massimi storici o almeno massimi annuali.

Novembre è partito di slancio ed ha visto i mercati europei sprintare al rialzo, con Eurostoxx50 (+5% in ottobre e +0,70% ieri) che ha scavalcato il massimo dell’anno, imitata da una buona parte degli indici di Eurolandia.

Wall Street ha esagerato ancor più. SP500 ha fatto +6,91% in ottobre e ieri, nonostante il fiatone, è riuscita ad aggiungere un +0,18% alla sua serie di rialzi, che ha realizzato per ben 12 volte nelle ultime 14 sedute. In questo modo il massimo storico è stato portato a quota 4.620 e l’indicatore RSI(14) ha raggiunto il valore 70 e segnala ipervenduto anche sul grafico a barre giornaliere, oltre che (da settimane) su quello a barre orarie.

Nasdq100 ha performato ancora meglio: +7,9% a ottobre e +0,35% ieri, con ipercomprato raggiunto anche qui.

Il messaggio dei mercati è chiaro: la correzione degli eccessi la faranno quando vorranno e soprattutto fregandosene di tutto il contesto e delle notizie in arrivo, tra cui quelle positive debbono essere cercate col lanternino.

Problemi in Cina per la patata bollente del settore immobiliare; perplessità in USA sulla crescita, che è stata stimata a ritmi decisamente lenti per il 3° trimestre; preoccupazione per l’inflazione che non ne vuole sapere di andarsene; dubbi sui profitti delle imprese, che durante la presente stagione delle trimestrali, pur battendo in gran parte le attese degli analisti, non hanno fatto mancare clamorosi flop anche da parte di colossi ritenuti inossidabili (Apple e Amazon, ad esempio).

Per non parlare della situazione geopolitica, con Cina e USA che su Taiwan continuano a lanciarsi minacce, mentre la conferenza sul clima di Glasgow, nonostante il trionfalismo di Draghi al termine del G20, sta partendo in salita e con una evidente divisione tra i paesi occidentali, che vogliono accelerare sulla riduzione della Co2, e il trio Cina, Russia e India, che invece vuole frenare ed allungare i tempi.

Poi ci sono le banche centrali, che stanno prendendo atto che occorre fare qualcosa contro l’inflazione e domani probabilmente la FED varerà l’inizio del Tapering, cioè la riduzione degli acquisti di Treasury Bond ed altre obbligazioni garantite dallo stato, che stanno finanziando allegramente il deficit federale, ma forniscono carburante all’incendio dei prezzi.

Di tutte queste situazioni che ho velocemente elencato non ce n’è una che giustifichi il rialzo dei mercati azionari.

Eppure questi se ne fregano ed hanno spinto per tutto ottobre sull’acceleratore del rimbalzo trasformandolo in rally.

Ora gli eccessi si fanno sempre più insostenibili.

Assistiamo basiti a questa manifestazione di euforia che rasenta la temerarietà.

Ogni giorno che passa una pausa diventa sempre più probabile. Ma la forza che i mercati hanno mostrato porta a ritenere che potrebbe anche essere una pausa minima, per poi assestare un altro impulso che termini la prima ondata di breve periodo del movimento di medio periodo che abbiamo classificato onda 5.

A prescindere dall’economia e dal buon senso.