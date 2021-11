Non è bastato neppure l’annuncio del Tapering a fermare il toro scalpitante, che ieri ha salutato il messaggio della FED con l’ennesima accelerazione e l’ennesimo massimo storico corale degli indici USA.

Se un mercato diventa euforico, come è da metà ottobre quello azionario americano, che ha realizzato con gli indici SP500 e Nasdaq100 ben 14 sedute rialziste nelle ultime 16, acquisisce un’inerzia che si autoalimenta fino a scardinare ogni relazione col buon senso e con la realtà economica.

Notizie che, in situazioni emotivamente equilibrate, sarebbero in grado di imporre uno stop ed un dietrofront agli indici, quando lo stato emotivo dei mercati è euforico vengono digerite in anticipo con aspettative che, mentre le incorporano, ne neutralizzano la portata avversa, guardando solo alla parte piena del bicchiere, e non anche a quella vuota. Così, quando le notizie arrivano, la constatazione che erano già scontate le depotenzia e contribuisce ad alimentare ancora l’entusiasmo, attraverso la classica sensazione di ineluttabilità del rialzo.

E’ proprio quel che è successo ieri, quando la FED ha acceso i riflettori ed ha comunicato ufficialmente l’avvio del processo di progressiva riduzione del flusso di acquisti di Bond, varato a giugno dello scorso anno per sostenere la ripresa dalla devastazione della pandemia.

Anzi, il film dell’euforia rialzista è partito già nei giorni precedenti, quando man mano che diventava sempre più probabile l’avvio immediato del Tapering, i mercati hanno deciso di ignorarlo ed hanno esteso il rimbalzo dalla correzione settembrina fino a farlo diventare un rally travolgente. Indizio che ieri per spaventare il mercato non sarebbe bastata la conferma di quanto le numerose voci di analisti e di membri FED, tra cui lo stesso Powell, avevano spifferato nei giorni precedenti.

Così ieri la FED, confermando pienamente le attese, ha varato il Tapering, con una riduzione mensile progressiva degli acquisti di bond da 15 mld $. Siccome si parte da un ammontare di 120 mld$ spesi ogni mese fino a ieri, a novembre se ne spenderanno 105, a dicembre 90 e così via. A questo ritmo l’azzeramento degli acquisti cadrà a giugno del 2022.

La parte amara del comunicato FED e delle parole pronunciate da Powell in Conferenza Stampa finisce qui. Il resto è tutto un indoramento della pillola per un mercato che già vede oro dappertutto.

Powell ha insistito ancora che varare il tapering non è far diventare restrittiva la politica monetaria della FED. Ha ragione. Infatti, se ci si ferma all’azzeramento degli acquisti di Bond, la montagna di liquidità creata finora dalla FED non diminuirà di un centesimo. È come chiudere lentamente (8 mesi!) il rubinetto della vasca dopo averla riempita per bene. Se non si toglie il tappo di scarico, la liquidità rimane. Ma Powell ha prontamente ricordato per l’ennesima volta che i bond in pancia alla FED per ora verranno rinnovati alla scadenza e soprattutto che di fare il passo successivo verso la restrizione, cioè il rialzo dei tassi, non se ne parla nemmeno. Il Covid è ancora tra noi e 5 milioni di lavoratori americani, espulsi durante i lockdown, debbono ancora essere riassorbiti.

Già, ma come la mettiamo con l’inflazione? Powell ha balbettato che, sì, effettivamente i prezzi sono saliti di più e più a lungo di quanto la FED avesse previsto. Anche le strozzature alla catena dell’offerta, che alimentano l’aumento dei prezzi, insieme al recupero salariale, sono più durature di quanto previsto. A quel punto il buon senso avrebbe voluto una lieve ammissione di aver sbagliato le previsioni. Macché! L’inflazione rimane comunque transitoria, per cui non c’è alcun bisogno di essere più aggressivi del quasi nulla garantito dal semplice Tapering.

E allora via alle danze, con SP500 che vola fino a 4.663 (massimo storico, ovviamente) e chiude con +0,65% la quinta seduta rialzista consecutiva (14 delle ultime 16); il Nasdaq100 lo imita, scavalcando ampiamente i 16.000 punti (+1,08%), mentre le small cap del Russell2000 vivono un altro giorno da leoni con +1,79%.

Risparmio oggi ai lettori tutti i segnali di eccesso rialzista che ci fanno vedere i grafici e che il mercato ha deciso per ora di ignorare. Sono sempre medesimi che ho indicato nei giorni scorsi, ancor più evidenti, ma che il mercato ignora. Finché l’emotività è così euforica e finché il timoniere della FED fa di tutto per alimentarla, non c’è segnale di eccesso che basti a far riflettere gli investitori.

Ricordo solo che la salita infinita degli indici non si è mai vista, anche se si sono viste numerose altre volte gli investitori comportarsi come se la stessero percorrendo. Come ora.

Il pullback verrà, ma per riconoscerlo occorre attendere che SP500 rompa la trendline rialzista, che oggi passa a 4.630 ed il primo supporto di 4.595. In mancanza… chi vuol esser lieto sia.