Piazza Affari: un titolo da valutare. Ecco perchè è buy

La conclusione in luce verde dei principali indici oggi a Piazza Affari, ha coinvolto tra gli altri anche Fila, che ha mostrato più forza relativa dell’indice Ftse Italia Star.

Fila chiude in rialzo

Il titolo, dopo aver ceduto oltre mezzo punto percentuale ieri, si è spinto in avanti oggi, fermandosi a 8,72 euro, con un rialzo dell’1,28% e circa 200mila azioni passate di mano, più del triplo della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 65mila.

Fila oggi è finito sotto la lente di Equita SIM, alla vigilia della quotazione di Doms, il suo business indiano.

Fila: domani la quotazione di Doms

Il prezzo di quotazione valorizza Doms circa 530 milioni di euro come equity value, includendo un aumento di capitale di 39 milioni, contro la precedente valorizzazione di Equita SIM di circa 330 milioni.

Sulle stime degli analisti, il multiplo implicito è pari a un enterprise value/Ebitda 2023 pari a circa 23 volte.

Fila scenderà dal 51% a circa il 30%, mantenendo comunque la governance dell’azienda, nominando 3 posti nel board su 12.

Fila: i vantaggi dell’operazione

Con questa operazione Fila non rinuncia a significativi utili/free cash flow, ed Equita SIM stima un impatto vicino al neutrale sia a livello di utile netto che di free cash flow nel breve termine, includendo circa 3-4 milioni di euro di minor oneri finanziari dato il minor debito lordo.

Fila inoltre riduce il proprio debito netto e leva finanziaria e deconsolida circa il 20% dell’EBITDA di gruppo, riducendo la sua crescita organica prospettica.

Fila: Equita SIM modifiche le stime

Anche includendo il dividendo straordinario di 29 milioni di euro e limitate modifiche su base like-for-like, gli analisti di Equita SIM modificano le stime 2024.

L’eps e il free cash flow adjusted sono largo circa confermati, deconsolidando circa 25 milioni di euro di EBITDA e riducendo gli oneri finanziari di circa 3-4 milioni.

La posizione finanziaria netta viene migliorata di circa 55 milioni di euro, includendo il cash-in dalla vendita di parte della stake in Doms, deconsolidamento del debito di Doms, aumento del cash-out per dividendi.

Sul 2024, di conseguenza, le stime di Equita SIM prevedono vendite pari a 651 milioni di euro, in rialzo dell’1% organico, mentre l’Ebitda adjusted ex IFRS 16 è visto a 104 milioni di euro, un free cash flow to equity a 50 milioni di euro e una posizione finanziaria netta negativa per 211 milioni.

Fila: Equita SIM alza il target e conferma il buy

Gli analisti di Equita SIM hanno deciso di alzare il prezzo obiettivo di Fila da 10,7 a 12 euro, assumendo implicitamente il business indiano al prezzo di IPO e il rimanente business a circa 6 volte nel 2024 l’enterprise value/EBITDA ex IFRS 16.

Fila deconsoliderà il suo business a maggior crescita e potenziale ma al tempo stesso

riesce a capitalizzare l’ottimo momentum del mercato Indiano (rendendo più visibile il valore della partecipata) e a ridurre il suo debito lordo.

Secondo Equita SIM, che su Fila ribadisce la raccomandazione “buy”, il titolo è sottovalutato: gli analisti calcolano che il business ex India, deducendo dalla capitalizzazione di mercato la valorizzazione della stake in Doms, sta trattando a oltre il 15% di free cash flow, anche guardando alla media storica 2019-2023.