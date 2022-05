Avvio di settimana in netto calo per Fila che, dopo quattro sessioni consecutive in rialzo, ieri ha dovuto fare i conti con un duro intervento da parte dei ribassisti.

Fila sotto pressione in avvio di settimana

Il titolo, archiviata la sessione di venerdì scorso con un rally del 3,5%, ieri è stato colpito dalle vendite

A fine giornata Fila si è fermato a 9,1 euro, con una flessione del 3,7% e volumi di scambio elevati, visto che sono passate di mano oltre 165mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 75mila.

Fila: i conti del primo trimestre

Fila ha perso quota dopo che venerdì scorso a mercati chiusi sono stati diffusi i conti del primo trimestre.

Il gruppo ha chiuso il periodo in esame con un utile netto pari a 7,1 milioni di euro, a fronte di un fatturato in rialzo del 17,2% a 166 milioni di euro, mentre l'Ebitda adjusted è cresciuto del 12,9% a 22,7 milioni di euro.

Il debito si è attestato a 473 milioni di euro, contro i 437,3 milioni di euro precedenti.

Fila sotto la lente di Equita SIM

Equita SIM ha definito i conti del primo trimestre migliori delle attese e di buona qualità grazie ad un più forte trend in India/Mexico.

Da evidenziare la robusta crescita organica delle vendite, guidata prevalentemente dell’Asia e centro-sud America che più che compensano l’Europa.

Buona gestione dei margini grazie agli efficaci aumenti prezzo/efficienze/leva operativa che hanno quasi compensato l’inflazione costi.

Equita SIM ha definito l'indebitamento in linea con le attese, con un assorbimento maggiore della norma per un temporaneo aumento delle rimanenze per miglior gestione supply-chain.

Gli analisti parlano di un feedback positivo dalla call, segnalando che la guidance è stata prudenzialmente confermata.

Attesi 2 buoni trimestri grazie alla tonicità del back-to-school in India/Messico/US.

Gli analisti di Equita SIM confermano prudenzialmente le stime, mentre il target price è stato ridotto del 3% a 12,3 euro, a fronte di una raccomandazione "buy" invariata.

La SIM milanese ha parlato di un altro trimestre di execution con Fila che è relativamente ben posizionata nella gestione delle tematiche inflazionistiche con il plus dell’esposizione al rimbalzo di India/Messico e a consumi poco esposti al PIL.

Fila al vaglio di Mediobanca

Meno ottimisti i colleghi di Mediobanca Securities che su Fila hanno una raccomandazione "neutral", con un target price ritoccato da 11,6 a 11,5 euro.

Secondo gli analisti, con una partenza dell'anno positiva archiviata, la strategia di prezzo e la gestione della catena di fornitura rappresentano le due priorità chiave per Fila per procedere nel percorso di de-leverage nonostante un complesso scenario macroeconomico.