Avvio di settimana al fulmicotone per Fincantieri che oggi sta vivendo una giornata decisamente spumeggiante.

Fincantieri corre ancora e sale per la quarta seduta di fila

Dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un rialzo di quasi due punti e mezzo percentuali, il titolo oggi sale per la quarta sessione di fila, muovendosi a un ritmo decisamente più spedito.

Negli ultimi minuti Fincantieri si presenta a 0,5715 euro, con un rally del 7,53% e volumi di scambio molto alti, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 6 milioni di azioni, più di quattro volte la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,4 milioni.

Fincantieri: nuovo contratto per nave da crociera extra lusso

Fincantieri ha spiccato il volo dopo che la società ha annunciato di aver sottoscritto un contratto con un cliente internazionale per la costruzione di una nuova nave da crociera extra-lusso.

La consegna è prevista per la fine del 2025 e il contratto prevede anche ulteriori due unità in opzione.

Il valore complessivo dell’ordine è di circa 1,2 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 5% del backlog. Come da prassi per il settore, il contratto è condizionato al conseguimento del finanziamento.

Fincantieri: Equita parla di una notizia positiva. Ecco perchè

Gli analisti di Equita SIM parlano di una notizia positiva in quanto, dopo il recente annuncio del memorandum of understanding con MSC per la costruzione di due navi da crociera di lusso alimentate a idrogeno, si tratta di un’ulteriore conferma della riapertura degli ordini nel settore crocieristico dopo 2 anni e mezzo di sostanziale stop e in anticipo rispetto al target della società di ripartenza degli ordini della divisione nel 2023.

La SIM milanese parla altresì di una notizia positiva, evidenziando che la stessa conferma la leadership di Fincantieri nel settore cantieristico.

Non cambia intanto la view degli analisti che sul titolo mantengono una view cauta, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,67 euro.

Fincantieri: la view di Intesa Sanpaolo

Lo stesso rating è stato reiterato oggi da Intesa Sanpaolo, con un target price a 0,6 euro dopo la notizia del nuovo contratto per una nave da crociera.

Anche alla luce delle notizie della scorsa settimana sul memorandum of understanding con Explora, del gruppo Msc, gli analisti valutano il contratto come la conferma definitiva della ripartenza degli ordini nel settore crociere.