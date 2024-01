Fincantieri: forti scambi dopo nuovo contratto. Broker cauti

Fincantieri recupera dopo ben sei sedute consecutive in ribasso: focus sulla decisione del consorzio Windward Offshore.

La seduta odierna prosegue in lieve rialzo per Fincantieri che prova a mantenersi a galla dopo ben sei giornate consecutive in calo.

Fincantieri sale dopo sei ribassi di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un lieve ribasso dello 0,19%, oggi ha provato a spingersi in avanti, salvo poi tornare indietro e scendere fino a toccare un minimo intraday a 0,504 euro.

Da questo bottom si è avuto un recupero, tanto che ora Fincantieri viene fotografato a 0,514 euro, con un rialzo dello 0,19% e volumi di scambio intensi, considerando che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 5 milioni di azioni, già ben sopra la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,3 milioni.

Fincantieri costruirà 4 navi per Windward Offshore

Fincantieri finisce sotto i riflettori dopo che il consorzio Windward Offshore, ha deciso di esercitare l'opzione prevista nel contratto firmato nell'ottobre 2023 per la progettazione e la costruzione di due Commissioning Service Operation Vessel (Csov) a propulsione ibrida.

Nell'ambito della commessa complessiva, Fincantieri realizzerà tramite la sua controllata norvegese, 4 navi per Windward Offshore.

Le prime due CSOV ibride saranno consegnate nel terzo trimestre del 2025 e nel primo trimestre del 2026, mentre le altre due navi per Windward Offshore sono previste in consegna nel secondo e terzo trimestre del 2026.

Le navi supporteranno le principali aziende energetiche a livello globale nella costruzione, messa in servizio e manutenzione dei parchi eolici offshore.

Gli analisti di Equita SIM in una nota diffusa questa mattina hanno evidenziato che il valore del contratto non è stato annunciato.

Sulla base dei precedenti contratti siglati nel settore eolico offshore, gli esperti stimano possa valere circa 100 milioni euro, o circa il 7% della raccolta ordini della divisione offshore nel 2024.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 0,5 euro.

Fincantieri: la view di Intesa Sanpaolo

La cautela della SIM milanese è condivisa anche da Intesa Sanpaolo, che oggi ha reiterato l’invito a mantenere Fincantieri in portafoglio, con un target price a 0,53 euro.

Secondo gli analisti, l’ultimo contratto annunciato dal gruppo, dovrebbe avere un pricing più elevato rispetto a quelli passati.

Gli esperti di Intesa Sanpaolo ritengono che l'esercizio dell'opzione per altre due navi rappresenti un'ulteriore conferma del forte momentum nella domanda di Csov per il mercato dell'eolico offshore, aumentando la visibilità sulle prospettive di Vard.