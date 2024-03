Fincantieri vola sulle ali delle indiscrezioni. Quali novità?

In una giornata in cui gli acquisti stanno avendo la meglio a Piazza Affari, non passa certo inosservata la brillante performance di Fincantieri.

Fincantieri in rally

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di quasi mezzo punto percentuali, oggi ha spiccato il volo, con un pieno di acquisti che lo porta in cima al paniere delle azioni a media capitalizzazione.

Fincantieri negli ultimi minuti viene fotografato a 0,508 euro, con un rally del 6,95% e volumi di scambio esplosivi, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 17 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4 milioni.

Fincantieri: rumor su acquisizione WASS da Leonardo

Il titolo schizza in alto sulla scia di alcuni rumor che sono particolarmente apprezzati, vista la reazione molto positiva del mercato.

Diversi giornali nazionali riportano oggi l’indiscrezione di ieri dell’agenzia Nova, secondo cui Fincantieri sarebbe in una fase avanzata della negoziazione per l’acquisizione dell’attività di WASS da Leonardo.

Il potenziale accordo non includerebbe invece Oto Melara su cui in passato c’erano state indiscrezioni di interesse da parte di Fincantieri.

WASS opera nell’industria della difesa subacquea producendo siluri e sonar. Secondo Il Sole 24 Ore, l’operazione potrebbe valere tra i 250 e i 300 milioni di euro e si tratta di cifre coerenti con le indiscrezioni riportate ad inizio settimana da Milano Finanza. Secondo questo quotidiano finanziario, Fincantieri starebbe inoltre lavorando ad un’altra possibile operazione sempre nel settore della difesa con una società tedesca.

Equita SIM evidenzia che l’interesse di Fincantieri per WASS è noto da tempo e rientrerebbe nella strategia del management di rafforzare il business della difesa, che rappresenta oggi circa il 40% del fatturato.

Come commentato ad inizio settimana, gli analisti della SIM milanese pensano che l’M&A possa essere il trigger per l’avvio di un’operazione straordinaria di rafforzamento della struttura finanziaria.

Gli esperti stimano ancor prima dell’eventuale M&A una leva di 6 volte il rapporto debito netto/EBITDA a fine 2023 che scende a circa 4 volte a fine 2025, rimanendo comunque su livelli elevati.

In quest’ottica Milano Finanza riporta oggi che CDP, azionista di Fincantieri con il 71,3%, potrebbe non seguire integralmente l’aumento di capitale, pur mantenendo la maggioranza al fine di aumentare il flottante.

Una decisione finale è attesa tra fine aprile ed inizio maggio.

Per Leonardo WASS rappresenta una piccola business unit all’interno della divisione difesa di cui non sono disponibili numeri aggiornati.

Nel caso le indiscrezioni venissero confermate, gli analisti di Equita SIM ritengono che la cessione possa aver un senso strategico in attesa di capire a cosa servono le risorse finanziarie, sapendo che nel quarto trimestre ha ceduto anche una quota di DRS incassando 300 milioni di euro.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Fincantieri, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 0,54 euro.

Fincantieri: la view di Intesa Sanpaolo

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Intesa Sanpaolo che, al pari di quelli di Equita SIM, hanno una raccomandazione “hold” sul titolo, con un target price a 0,53 euro.

Secondo gli analisti, l’acquisto di Wass sarebbe positivo da un punto di vista strategico per Fincantieri, in quanto consentirebbe al gruppo di aumentare la sua esposizione al settore della Difesa e in particolare a un sub-segmento, quello dei sistemi sottomarini, atteso beneficiare delle solide prospettive in vista.