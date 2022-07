Fincantieri ritrova la retta via dopo cinque ribassi di fila: focus su MoU con MSC per la costruzione di altre due navi da crociera a idrogeno.

Sulla scia della buona intonazione mostrata da Piazza Affari, la seduta odierna prosegue in recupero anche per Fincantieri.

Fincantieri recupera dopo 5 ribassi di fila

Il titolo ritrova la retta via dopo ben cinque sessioni consecutive in calo e dopo aver chiuso la giornata di ieri con un ribasso di quasi due punti e mezzo percentuali, oggi si muove in positivo.

A meno di un'ora dalla chiusura delle contrattazioni odierne, Fincantieri si presenta negli ultimi minuti a 0,508 euro, con un rialzo dell'1,2% e oltre 1 milione di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 pari a circa 1,4 milioni.

Fincantieri: MoU con MSC per 2 navi da crociera a idrogeno

Fincantieri sale dopo che la società ha annunciato di aver sottoscritto un memorandum of understanding con MSC per la costruzione di ulteriori due navi da crociera di lusso alimentate a idrogeno.

Le due navi saranno caratterizzate da una nuova generazione di motori a gas naturale liquefatto (LNG), fornendo in tal modo una risposta al tema delle emissioni climalteranti, e saranno dotate inoltre di tecnologie e soluzioni ambientali da primato per il settore, tra cui un sistema di raccolta dell’idrogeno liquido.

In particolare, l’idrogeno alimenterà una cella a combustibile da sei megawatt per produrre energia priva di emissioni per il funzionamento dalle aree alberghiere e consentire alle navi di funzionare a "emissioni zero" in porto, con i motori spenti. Le due nuove costruzioni entreranno in servizio, rispettivamente, nel 2027 e nel 2028.

Inoltre, MSC ha deciso di modificare l’ordine di altre due navi già ordinate a Fincantieri, prevedendo l’installazione di motori a LNG/idrogeno per un investimento aggiuntivo di 120 milioni di euro.

Fincantieri: Equita parla di una notizia positiva per due motivi

Il valore dell’ordine delle due nuove navi non è stato annunciato, ma gli analisti di Equita SIM pensano possa essere superiore a 1 miliardo di euro.

Secondo la SIM milanese, si tratta di una notizia positiva per Fincantieri, in prims in quanto si riaprono gli ordini nel settore crocieristico dopo 2 anni e mezzo di sostanziale stop e in anticipo rispetto al target della società di ripartenza degli ordini della divisione nel 2023.

In secondo luogo si conferma la leadership di Fincantieri nel settore cantieristico e l’impegno della società verso lo sviluppo di soluzioni innovative per il settore crocieristico, volte alla riduzione delle emissioni che gli analisti ritengono essere uno dei principali driver di medio/lungo termine della domanda di nuove navi da crociera per il rinnovamento delle flotte.

Fincantieri: i giudizi di Equita SIM e di Intesa Sanpaolo

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Fincantieri mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,67 euro.

Lo stesso rating è stato reiterato oggi da Intesa Sanpaolo, con un target price a 0,6 euro.

Anche in questo caso gli analisti parlano di una notizia positiva che conferma la ripartenza degli ordini nel segmento crociere.

Intesa Sanpaolo stima un valore di 500-550 milioni di euro per nave aggiuntiva, con margini probabilmente sopra la media del segmento crociere di Fincantieri.