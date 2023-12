Fincantieri scende. Contratto da un cliente internazionale

Anche la nuova settimana è partita con il segno meno per Fincantieri che, dopo aver chiuso in calo venerdì scorso, continua a perdere terreno oggi.

Il titolo, dopo aver archiviato l’ultima sessione della scorsa settimana con una flessione di circa tre quarti di punto, oggi propone lo stesso copione.

Fincantieri in rosso anche oggi

Mentre scriviamo, Fincantieri viene fotografato a 0,537 euro, con un ribasso dello 0,74% e oltre 550mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

Fincantieri: nuovo ordine per una nave posacavi

Fincantieri resta sotto la lente dopo che la società venerdì scorso ha annunciato a mercato aperto di aver ricevuto un nuovo ordine per la costruzione di una nave posacavi per un cliente internazionale che non è stato specificato.

La nave sarà costruita nei cantieri di Vard e sarà consegnata nel quarto trimestre del 2026.

Il valore del contratto è compreso tra 200 e 250 milioni di euro, pari a circa il 15% della raccolta ordini attesa da Equita SIM per la divisione Offshore.

Con questo ordine gli esperti calcolano che la loro stima di raccolta ordini attesa per il 2023 pari a 1,2 miliardi di euro sia stata superata.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Fincantieri mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 0,5 euro, già superato dalle valutazioni correnti a Piazza Affari.