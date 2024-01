Fincantieri risale, ma analisti cauti dopo le ultime novità

La seduta odierna si è conclusa con il segno più per Fincantieri, che ha dato vita a un piccolo rimbalzo dopo il netto calo della vigilia.

Fincantieri recupera dopo netto calo di ieri

Il titolo ieri ha avviato la settimana con un ribasso di oltre tre punti percentuali e oggi ha recuperato solo in minima parte le perdite.

A fine giornata, infatti, Fincantieri si è presentato a 0,49 euro, poco sotto i top intraday, com un vantaggio dello 0,51% e volumi di scambio intensi, visto che sono transitate sul mercato quasi 5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,5 milioni.

Fincantieri: cattive notizie dagli States

Fincantieri è riuscito a strappare un piccolo segno più, malgrado alcune cattive notizie arrivate dall’opposta sponda dell’Atlantico.

Il Dipartimento di Stato statunitense ha informato la Grecia della sua intenzione di offrire sistemi di difesa secondo il protocollo Eda.

Fincantieri: la view di Bca Akros

Gli analisti di Banca Akros evidenziamo che la loro ricezione a titolo gratuito segna la fine della ricerca di nuove corvette da parte della marina greca.

Secondo gli esperti si tratta di una notizia potenzialmente negativa per Fincantieri, visto che rappresenta una potenziale commessa mancata.

Anche alla luce delle ultime novità, gli analisti di Banca Akros non abbandonano la cautela su Fincantieri, reiterando la raccomandazione “neutral”, con un prezzo obiettivo a 0,5 euro.

Fincantieri: la view di Mediobanca Research

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Research, che su Fincantieri hanno un rating “neutral”.

Il giudizio sul titolo è stato reiterato dopo che Fincantieri, in accordo com Princess Cruises, ha deciso di posticipare la consegna della nave Sun Princess per via di alcuni imprevisti.