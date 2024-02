Fincantieri cala ancora. Spunti sul settore delle crociere

Anche la seduta odierna è vissuta in territorio negativo da Fincantieri che dopo il calo di ieri continua a perdere posizioni.

Fincantieri ancora in calo

Il titolo, archiviata la sessione della vigilia con una flessione di quasi in punto e mezzo percentuale, arretra oggi e mostra più debolezza dell’indice di riferimento.

Mentre scriviamo, Fincantieri viene fotografato a 0,486 euro, con un ribasso dell’1,02% e oltre 1,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,8 milioni.

L’intervista al Presidente di Msc Cruises

Gli analisti di Equita SIM hanno focalizzato la loro attenzione su quanto scritto dal Corriere della Sera, che riporta oggi un’intervista a Pierfranceso Vago, presidente di Msc Cruises e della Cruise Lines international association.

Quanto ai principali spunti si segnala che il settore crocieristico è in un buon momento, con i passeggeri che nel 2023 hanno superato del 2% i livelli del 2019.

Per il 2024 è prevista una crescita dei passeggeri di circa il 7%.

Dall’intervista è emerso che complessivamente, gli armatori investiranno entro il 2028 34 miliardi di euro per le nuove navi, di cui 31 saranno costruite in Italia con un investimento da 18,6 miliardi di euro.

Il mercato crocieristico sta cambiando per effetto del calo dell’età media dei crocieristi e della domanda per crociere in luoghi remoti e/o esclusivi che richiedono navi più piccole.

L’obiettivo del settore è raggiungere le zero emissioni entro il 2050 e già nel 2023 Msc ha fatto un primo viaggio inaugurale a zero emissioni con una nave a bio-Gnl. Ad oggi il carburante più sostenibile su larga scala è il Gnl e dal 2025 più della metà delle navi in consegna sarà alimentata con questo carburante.

Fincantieri sotto la lente di Equita SIM

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Fincantieri mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 0,54 euro.