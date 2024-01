Fincantieri ancora su tra rumor e dichiarazioni CEO

A Piazza Affari si continua a guardare con un certo interesse a Fincantieri, che resta sotto la lente sulla scia del poderoso rally messo a segno prima del week-end.

Fincantieri sale ancora dopo il rally di venerdì

Dopo cinque ribassi di fila, il titolo si è riscattato venerdì scorso con un forte progresso, archiviando la giornata con un’impennata di quai nove punti percentuali.

Oggi Fincantieri continua a muoversi in positivo, anche se a un ritmo decisamente meno sostenuto, presentandosi negli ultimi minuti a 0,576 euro, con un vantaggio dell'1,05% e volumi di scambio sempre alti, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 5,6 milioni di azioni, già più del doppio della media degli ultimi 30 giorni.

Il titolo resta sotto i riflettori sulla scia di un’intervista rilasciate dal CEO del gruppo al Corriere Economia, l’inserto del Corriere della Sera.

Fincantieri: spunti dall’intervista all’AD

L’AD Pierroberto Folgiero è ritornato sugli elementi principali della strategia, dando una visione preliminare sulla conclusione dell'anno.

In particolare, il manager ha evidenziato la solidità del business, confermata da una raccolta ordini di circa sei miliardi di euro nel 2023, vale a dire circa 2 miliardi di euro impliciti nel quarto trimestre dello scorso anno, contro una stima di Equita SIM di 1,4 miliardi per gli ultimi tre mesi e di 5,4 miliardi con riferimento all’intero 2023.. Sempre per lo scorso anno si prevede un backlog di 22 miliardi di euro, contro la previsione della SIM milanese fissata a 21,3 miliardi di euro.

Nel corso dell’intervista, Folgiero ha confermato la rilevanza strategica delle operazioni/alleanze nel subacqueo, un business visto a 400 miliardi di euro a livello mondiale nel 2030, in cui Fincantieri "può svolgere il ruolo di consolidatore".

L’AD del gruppo ha ribadito altresì il target di EBITDA margin al 7% nel 2025 e all’8% nel 2027, coerente con le stime di Equita SIM.

Fincantieri: rumor su ordine in arrivo

Gli analisti di quest’ultima sottolineano, inoltre, che alla fine della settimana scorsa il Secolo XIX ipotizzava un ordine in arrivo per Fincantieri da 5 miliardi di euro da Carnival per quattro navi da crociera da più di 200mila tonnellate.

Stando a quanto riferito dalla stampa, il dossier sarebbe ancora aperto e non sarebbe stato definito del tutto nei dettagli, da limare e chiarire, ma sarebbe ben avviato.

Secondo gli esperti di Equita SIM, si tratterebbe di un ordine potenzialmente importante, che darebbe visibilità alle stime di medio-lungo termine, con impatti operativi nel breve trascurabili vista la stima di consegna tra 2028/2029), mentre sarebbe da verificare l’entità dell’anticipo per un ordine di questa dimensione.

In attesa di novità su questo fronte, non cambia la view della SIM milanese che su Fincantieri mantiene un giudizio improntato alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 0,5 euro.