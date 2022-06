Ultima seduta della settimana con il botto per Fincantieri che sta facendo il pieno di acquisti, mettendo a segno la migliore performance nel paniere delle medie capitalizzazione.

Fincantieri sbanca il mercato

In un clima di ritrovato ottimismo dopo il netto calo di ieri, il titolo vive unas seduta all'insegna dell'euforia.

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un ribasso di circa mezzo punto percentuale, cedendo il passo ad alcune prese di profitto dopo due giornate in netto rialzo, Fincantieri oggi ha ripreso con decisione la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 0,581 euro, a ridosso dei massimi intraday, con un rally del 7,2% e quasi 1,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,7 milioni.

Fincantieri: US Navy esercita opzione per 3^ fregata programma FFg(X)

Fincantieri scatta in avanti dopo che il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato che la US Navy eserciterà l’opzione per la costruzione della terza fregata lanciamissili della classe “Constellation”, relativa al programma FFg(X) assegnato a Fincantieri nel 2020. L’ordine della terza nave ha un valore di 537 milioni di dollari.

Fincantieri: cosa preved il programma FFg(X)

Gli analisti di Equita SIM ricordano che il programma FFg(X) della US Navy prevede la costruzione di 10 fregate lanciamissili, di cui 7 navi ancora in opzione, il supporto post-vendita e l’addestramento degli equipaggi, per un valore complessivo per Fincantieri di 5,5 miliari di dollari. La prima unità sarà consegnata nel 2026.

Fincantieri: Equita, una buona notizia, con qualche dubbio

Gli esperti di Equita SIM parlano di una notizia positiva per Fincantieri, tuttavia, evidenziano che la principale criticità della commessa rimane la gestione dei costi delle materie prime, soprattutto acciaio, data la struttura dei contratti a valore fisso.

Gli analisti ricordano che fonti giornalistiche nelle settimane passate hanno riportato di negoziazioni in corso tra Fincantieri e la US Navy proprio su questo tema.

Nessuna modifica al giudizio di Equita SIM su Fincantieri, coperto con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,67 euro.

Fincantieri: avviato buy-back a servizio del piano di incentivazione

Parlando di Fincantieri ricordiamo che la società due giorni fa ha avviato il programma di acquisto azioni proprie a servizio del piano di incentivazione denominato "Performance Share Plan 2019-2021".

Il buy-back avrà ad oggetto un numero massimo di azioni Fincantieri pari a 2.000.000, corrispondenti a circa lo 0,12% del capitale sociale della società, e avra' durata dal 15 giugno al 24 giugno 2022.