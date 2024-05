La seduta odierna prosegue in calo per Fincantieri che al momento si muove sostanzialmente in linea con l’indice di riferimento, il Ftse Italia Mid Cap.

Fincantieri in calo dopo il rialzo di ieri

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di oltre un punto percentuale, oggi ha tentato di spingersi ancora in avanti, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Mentre scriviamo, Fincantieri passa di mano a 0,676 euro, con una flessione dello 0,15% e oltre 2,4 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10 milioni.

Fincantieri: rumor su Cda straordinario domani

Il titolo non sembra trovare alcun supporto nelle ultime indicazioni riportate dalla stampa.

Secondo Il Sole 24 Ore, il deal tra Fincantieri e Leonardo per l’acquisizione delle attività ex-WASS sarebbe in dirittura d’arrivo, con un CDA straordinario di Fincantieri previsto per domani 9 maggio.

Dall’articolo non emergono altre novità rispetto a quanto già riportato in passato, ossia che le attività oggetto di acquisto avrebbero un fatturato di 150/200 milioni di euro, circa il 2,5% del fatturato atteso nel 2024 per Fincantieri.

In secondo luogo la valutazione sarebbe compresa tra 250 e 300 milioni di euro e Fincantieri starebbe valutando diverse opzioni di finanziamento del deal incluso un aumento di capitale.

Fincantieri: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che WASS produce sonar e siluri con l’acquisizione che rientrerebbe nella strategia di Fincantieri di rafforzamento del business militare con focus sul dominio subacqueo.

Nel corso della conference call dei risultati del primo trimestre di quest’anno, il CEO di Leonardo, Roberto Cingolani, ha confermato che le due società stanno lavorando molto attivamente sul deal in questi giorni.

Gli esperti della SIM milanese ricordano di aver sempre ritenuto concreta la possibilità di realizzazione di questo deal.

Rimane da capire l’operazione valutando il perimetro effettivo delle attività di WASS oggi parte di una divisione interna di Leonardo e non società autonoma, i numeri, oggi non noti, la valorizzazione e la modalità scelta da Fincantieri per finanziare il deal.

A detta degli analisti di Equita SIM, la scelta più ragionevole rimane l’aumento di capitale.

Fincantieri e Leonardo: la strategia di Equita SIM

In attesa di novità, non cambia la strategia suggerita per Fincantieri, con la conferma da parte della SIM milanese di una raccomandazione “hold”, a fronte di un prezzo obiettivo pari a 0,54 euro.

Bullish invece la view su Leonardo, visto che il titolo è coperto con un rating “buy” e un target price a 23 euro.