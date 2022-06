FinecoBank perde quota dopo sei sessioni in rialzo, ma gli analisti incrementano il peso in portafoglio. Upside è allettante.

A Piazza Affari la seduta odierna sta imponendo una battuta d'arresto per FinecoBank che rivede il segno meno dopo sei giornate consecutive in rialzo.

FinecoBank in calo dopo sei rialzi di fila

Archiviata la sessione di venerdì scorso con un progresso di un punto e mezzo percentuale, il titolo oggi ha anche provato a salire, salvo poi cambiare direzione di marcia.

Negli ultimi minuti FinecoBank si presenta a 11,86 euro, con una flessione dell'1,33% e oltre 600mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

FinecoBank scende: Spread poco mosso, male i BTP

Il titolo mostra un andamento negativo come la quasi totalità dei protagonisti del settore finanziario a Piazza Affari, condizionati dalle indicazioni contrastanti che arrivano dal fronte obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund ha azzerato il vantaggio iniziale e ora cala dello 0,14% a 209,9 punti base, mentre si intensificano le vendite sui BTP, con un'impennata dei tassi, tanto che il rendimento del decennale balza in avanti del 2,83% al 3,668%.

FinecoBank: l'impatto di Spread e rialzo dei tassi

Proprio quest'oggi Equita SIM ha diffuso una breve nota in cui ha spiegato in che modo impatta su Finecobank l'andamento dello Spread e dei BTP.

Gli analisti hanno evidenziato che il gruppo è esposto positivamente al rialzo dei tassi d’interesse attraverso il portafoglio di investimenti finanziari, pari a 20,9 miliardi di euro ex-Unicredit bond, di cui il 39% a tasso variabile.

FinecoBank non ha invece impatto dall’allargamento dello spread BTP-Bund, in quanto gli investimenti nei governativi italiani, pari a 8 miliardi di euro a fine marzo 2022, sono contabilizzati al costo ammortizzato, senza impatto in conto economico e di capitale.

FinecoBank: Equita alza peso in portafoglio. Buy con target hot

Equita SIM evidenzia che il titolo tratta a 17 volte il multiplo prezzo-utili 2023, con uno sconto del 23% rispetto alla media a 3 anni.

Gli analisti hanno deciso di aumentare il peso di Finecobank nel loro portafoglio principale nell'ordine di 50 punti base.

Confermata la strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 16,4 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 38% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.