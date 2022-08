Chiusura vivace oggi anche per FinecoBank che ha ripreso subito la via dei guadagni, mettendo a segno una delle migliori performance tra le blue chip.

FinecoBank in rally all'indomani dei conti

Il titolo ieri ha ceduto circa lo 0,3% dopo quattro rialzi consecutivi, ma oggi ha ripreso prontamente la via dei guadagni, vivendo tutta la giornata in salita.

FinecoBank si è fermato a 12,45 euro, con un vantaggio del 3,28% e oltre 2,15 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

FinecoBank: i risultati del secondo trimestre

Il titolo è scattato in avanti all'indomani dei conti del secondo trimestre, chiuso con un utile netto in rialzo del 10% a 98,9 milioni di euro, a fronte di ricavi in ascesa del 6,5% a 208,6 milioni.

L'utile operativo è aumentato del 6,5% a 141,6 milioni di euro, mentre a livello di ricavi le commissioni nette sono aumentate del 7% a 114 milioni di euro, con margini sulle commissioni di gestione stabili trimestre su trimestre a 52 punti base, nonostante l’andamento negativo dei mercati e grazie a solida raccolta retail e a un maggior controllo della catena del valore sulle classi istituzionali.

Il margine finanziario è sceso del 5% a 68,9 milioni di euro, mentre il margine di interesse è salito dell'8% a 67,6 milioni,

Il Common Equity Tier 1 del secondo trimestre è pari al 19,1%, in calo di 20 punti base trimestre su trimestre.

FinecoBank: Equita SIM commenta la trimestrale e rivede le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno definito migliori delle attese i conti del secondo trimestre, richiamando l'attenzione sul miglioramento della guidance relative al margine di interesse.

Per l'anno in corso si punta ora a 330 milioni di euro, contro l'indicazione precedent pari a 300-310 milioni di euro, mentre per il 2023 si stima un incremento del 30%-35% senza un contributo rilevante dai profitti di tesoreria andando avanti.

Sulla scia dei conti, gli analisti di Equita SIM hanno alzato le stime di utile dell'1% a 382 milioni di euro per l'anno in corso, a 440 milioni per il 2023 e a 486 milioni per il 2024.

La revisione delle stime è stata decisa per il maggior margine di interesse, in parte compensato da minori brokerage e maggiori oneri sistemici.

Equita SIM conferma il prezzo obiettivo a 15,6 euro per FinecoBank e lascia invariata la raccomandazione "buy", evidenziando che il titolo viaggia su multipli attraenti, con un business model diversificato e sostenibile.

FinecoBank al vaglio di Banca Akros e di Deutsche Bank

A puntare sul titolo è anche Banca Akros che oggi ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un target price a 15 euro.

Gli analisti hanno definito migliori delle attese i conti del secondo trimestrali e ritengono che i prezzi correnti di FinecoBank offrano un buon punto di ingresso in uno dei business model migliori e meno rischiosi del settore.

Bullish anche la view di Deutsche Bank che ha una raccomandazione "buy" sul titolo, con un fair value ridotto da 16,9 a 15,9 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 28% rispetto alle attuali quotazioni a Piazza Affari.