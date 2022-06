FinecoBank ha risentito della negativa intonazione del mercato e del settore in particolare, ma per gli analisti è un ottimo affare.

Nuova seduta in ribasso per FinecoBank che dopo aver ceduto quasi un punto percentuale ieri, ha continuato ad arretrare oggi.

FinecoBank in calo più del Ftse Mib

Il titolo si è fermato a 11,42 euro, con una flessione del 2,89% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 2,3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

FinecoBank ha registrato una performance leggermente peggiore del Ftse Mib, risentendo della negativa intonazione del settore e in particolare dei finanziari.

FinecoBank: benefici dalla risalita della curva dei rendimenti

Il titolo non ha beneficiato in alcun modo delle indicazioni bullish arrivate da Deutsche Bank, i cui analisti ritengono che il gruppo sia ben posizionato per beneficiare della risalita della curva dei rendimenti.

FinecoBank, infatti, vanta un business model basato sul brokerage e sull'asset management.

FinecoBank: per Deutsche Bank è buy con ottimo upside

Per questi motivi gli analisti di Deutsche Bank mantengono una view bullish sul titolo, confermando la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 16,9 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 48% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.