Ftse Mib: ecco il peggior titolo di oggi. Cosa è successo?

Tra le blue chip una in particolare oggi è finita nel mirino dei ribassisti: perché tanti sell?

Avvio di settimana molto negativo per FinecoBank, stretto ormai nella morsa dei ribassisti.

FinecoBank sotto scacco dopo tre rialzi di fila

Il titolo, reduce da tre sessioni consecutive in positivo, dopo essersi lasciata alle spalle quella di venerdì scorso con un rialzo di quasi un punto e mezzo percentuale, oggi ha imboccato da subito la via delle vendite.

A fine giornata, FinecoBank si è presentato al close a 13,36 euro, con un affondo del 4,33% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato circa 8,5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 2,7 milioni.

Il titolo ha accusato la peggiore performance nel paniere delle blue chip, mostrando una evidente debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

FinecoBank: esce dal capitale un fondo di Standard Life

Diversi i motivi che hanno fatto scattare il sell-off su FinecoBank, segnalando in primis la mossa del fondo Global Smaller Companies di Standard Life, uscito dal capitale del gruppo italiano nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 29 dicembre scorso, stando alle indicazioni riportate da Bloomberg.

FinecoBank: JP Morgan taglia il target price

Ad appesantire il sentimenti su FinecoBank hanno contribuito anche le cattive notizie da JP Morgan, i cui analisti hanno ribadito la loro view cauta, confermando il rating “neutral”, ma al contempo hanno tagliato il prezzo obiettivo da 14,5 a 13,4 euro, valore che di fatto non offre alcun upside in rapporto alle quotazioni correnti del titolo.

La banca statunitense ha messo mano anche alle stime, riducendo quelle di eps adjusted del 9% con riferimento all’anno in corso e al prossimo e hanno posto il titolo in “negative catalyst watch”, in vista dei risultati dello scorso anno che saranno diffusi dal gruppo il prossimo 6 febbraio.

In tale occasione, gli analisti di Jp Morgan si aspettano che il management di FinecoBank riveda al ribasso la guidance sul net interest income relativo al 2024.

FinecoBank sotto la lente di Barclays

Sempre oggi FinecoBank è stato oggetto di attenzione da parte degli analisti di Barclays, che da una parte hanno reiterato il rating “equalweight” e dall’altra il target price a 12 euro, valore che si colloca più in basso dei prezzi attuali a Piazza Affari.

Gli analisti vedono come sostenibile il modello di FinecoBank e pensano che il gruppo guidato da Foti potrà trarre vantaggio dai trend strutturali di lungo termine che caratterizzeranno il settore di riferimento.

In ogni caso, gli esperti di Barclays vedono meno momentum di breve termine a causa di una frenata nella crescita del core business, in attesa di un miglioramento del livello di raccolta di asset in gestione e del mix.