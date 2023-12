FinecoBank frena dopo corsa. Raccolta novembre è forte

Il Ftse Mib anche oggi mostra un andamento incerto e fatica ad allontanarsi dalla parità, ma ci sono diversi titoli che mostrano variazioni più accentuate tanto al rialzo quanto al ribasso.

Tra gli altri segnaliamo Finecobank che, reduce da ben nove sedute consecutive in salita, dopo aver chiuso quella di ieri con un rally di oltre cinque punti percentuali, presta il fianco alle prese di profitto oggi.

FinecoBank frena dopo 9 sedute in rialzo

Il titolo ha tentato in avvio di spingersi ancora in avanti, salvo poi tornare sui suoi passi e accelerare al ribasso.

Negli ultimi minuti FinecoBank si presenta sui minimi intraday a 13,37 euro, con una flessione dell’1,76% e oltre 1,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Il titolo mostra maggiore debolezza rispetto al Ftse Mib e occupa la penultima posizione nel paniere delle blue chip.

Il ribasso odierno, come detto prima, è da ascrivere solo alle prese di beneficio che scattano inevitabilmente dopo il rally di ieri e ben nove sedute consecutive in ascesa.

FinecoBank: bene la raccolta netta a novembre

FinecoBank ieri ha festeggiato i dati sulla raccolta netta totale che a novembre è stata positiva per 287 milioni di euro.

La raccolta netta nel risparmio gestito ha mostrato un saldo positivo di 214 milioni di euro, contro la stima media mensile di Equita SIM di 320 milioni di euro e rispetto ai 13 milioni di ottobre e ai 113 milioni di settembre, con Fineco Asset Management in grado di intercettare i deflussi dall’assicurativo, pari a -206 milioni di euro.

La raccolta netta del risparmio amministrato è stata negativa per 313 milioni di euro, contro il saldo positivo di 761 milioni a novembre 2022.

I depositi hanno mostrato una crescita di 386milioni di euro, rispetto al saldo negativo di 300 milioni atteso, portando il totale da inizio anno a -3,4 miliardi di euro, contro la stima di Equita SIM per l’intero 2023 di -3,8 miliardi.

Il dato sui depositi include anche la stagionalità legata al pagamento delle imposte nel mese, pari a 560 milioni di euro, rispetto ai 533 milioni di novembre 2022.

La raccolta gestita da inizio anno è pari a 2,48 miliardi di euro, rispetto alla stima per l’intero anno di 2,9 miliardi di euro.

FinecoBank: focus su ricavi brokerage e nuovi clienti

I ricavi del brokerage, che rappresentano circa il 15% dei ricavi previsti per il 2023, sono stimati per il mese di novembre a 15 milioni di euro, sostanzialmente in linea con la stima media mensile di Equita SIM, e in aumento del 30% rispetto alla media mensile nel periodo 2017-2019.

Dall’inizio dell’anno, i ricavi del brokerage sono stimati a circa 172 milioni di euro, contro i 180 milioni nei primi 11 mesi del 2022, segnando un calo del 5% su base annua.

Prosegue l’acquisizione di nuovi clienti senza politiche commerciali aggressive: a

novembre sono stati acquisiti 11.388 nuovi clienti, in aumento del 7% rispetto a novembre 2022 e 109mila da inizio anno.

Il totale dei clienti al 30 novembre 2023 si è attestato a 1,56 milioni di euro, in rialzo del 5% su base annua.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il dato positivo sui depositi e la diminuzione dell’amministrato, siano in parte attribuibili all’operatività dei clienti trader con orizzonte temporale di breve periodo, che hanno venduto azioni e obbligazioni sui forti rialzi dei mercati registrati a novembre.

A dicembre, gli esperti si aspettano una stagionalità favorevole per i depositi e continuano a pensare che la piattaforma mantenga una base solida, con una valutazione del titolo particolarmente attraente a 13,8 volte il multiplo prezzo-utili 2023.

Equita SIM mantiene così una view bullish su FinecoBank. con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 16,5 euro.

FinecoBank: la view di Banca Akros

A scommettere sul titolo sono anche i colleghi di Banca Akros, che oggi hanno ribadito l’invito ad acquistare, con un target price a 16 euro.

Per gli analisti la raccolta netta di novembre è stata in linea, con un mix molto forte, evidenziando che i dati confermano il forte trend degli ultlimi mesi dell’anno.