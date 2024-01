FinecoBank: gli analisti commentano i dati di dicembre

La seduta odierna prosegue nel segno dell’incertezza per FinecoBank che, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di quasi due punti e mezzo percentuali, oggi mostra un andamento altalenante.

FinecoBank resta al palo

Dopo un avvio incerto, il titolo ha imboccato la via dei guadagni, arrivando a sfiorare l’area dei 14 euro, salvo poi indietreggiare e presentarsi ora a 13,865 euro, con un frazionale calo dello 0,04% e oltre 1,8 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,9 milioni.

FinecoBank: la raccolta di dicembre

FinecoBank resta sotto la lente dopo che il gruppo ha diffuso i dati relativi alla raccolta netta totale che a dicembre è stata pari a 1,226 miliardi di euro.

La raccolta netta nel gestito è stata positiva per 184 milioin di euro, contro i 400 milioni attesi da Equita SIM, rispetto ai +214 milioni di novembre, ai +13 milioni di ottobre e ai +628 milioni di dicembre 2022, con Fineco Asset Management in grado di intercettare i deflussi dall’assicurativo.

Questi ultimi, secondo gli analisti di Equita SIM, sono probabilmente impattati dai riscatti su Eurovita, un impatto che dovrebbe quindi ridursi significativamente nei prossimi mesi.

La raccolta amministrata a dicembre è stata negativa per 233 milioni di euro, contro il saldo positivo di 739 milioni di dicembre 2022.

I depositi hanno mostrato una fortissima crescita di +1,275 miliardi di euro, in rialzo del 5% su base mensile a 28,4 miliardi di euro, dai +386 milioni di euro di novembre, ai -909 milioni di ottobre e ai -502 milioni di settembre, portando il totale da inizio

anno a -2,13 miliardi di euro, contro la stima per l’intero 2023 di -3,8 miliardi di euro.

FinecoBank: i dati relativi al 2023

La raccolta gestita 2023 chiude a +2,66 miliardi di euro, leggermente sotto la stima di Equita SIM per l’intero anno di +2,9 miliardi di euro.

I ricavi del brokerage, che rappresentano circa il 15% dei ricavi previsti per il 2023, sono stimati per il mese di dicembre a 14 milioni di euro, sostanzialmente in linea con la stima media mensile di Equita SIM, e in aumento del +24% rispetto alla media mensile nel periodo 2017-2019.

Nel 2023, i ricavi del brokerage sono stimati a circa 186 milioni, in calo del 3% anno su anno, rispetto alla stima di 185 milioni di di Equita SIM.

Prosegue l’acquisizione di nuovi clienti senza politiche commerciali aggressive: a dicembre sono stati acquisiti 9.740 nuovi clienti, in rialzo del 14% rispetto a dicembre 2022, e +119mila nel 2023, con un incremento del 20% su base annua.

Il totale dei clienti al 31 dicembre 2023 si è attestato a 1,56 milioni, in crescita del 5% anno su anno, mentre le masse gestite sono salite del 3% mese su mese a 58 miliardi di euro.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il dato positivo sui depositi, e la diminuzione dell’amministrato, siano in parte attribuibili all’operatività dei clienti trader con orizzonte temporale di breve periodo, che hanno venduto azioni e obbligazioni sui forti rialzi dei mercati registrati a dicembre, oltre alla stagionalità positiva.

Gli esperti della SIM milanese continuano a pensare che la piattaforma mantenga una base solida, con una valutazione del titolo particolarmente attraente a 14 volte il multiplo prezzo-utili 2024.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su FinecoBank ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 16,5 euro.

FinecoBank: la view di Jefferies

Più cauti i colleghi di Jefferies, che sul titolo ieri hanno reiterato il rating “hold”, con un target price a 12,2 euro.

Il broker ritiene che FinecoBank abbia chiuso il 2023 in tono positivo, con nuovi flussi di depositi e ben al di sopra dei dati dello scorso anno, riducendo i timori sui trend dei clienti.

FinecoBank sotto la lente di Mediobanca Research

Non si sbilanciano neanche gli analisti di Mediobanca Research che su FinecoBank hanno una raccomandazione “neutral”.

Gli esperti hanno definito nel complesso positivo i dati di dicembre, pur evidenziando che la raccolta nell’asset management per l’intero 2023 è stata inferiore alle loro aspettative.

In aggiunta a ciò, gli analisti di Mediobanca hanno definito un po’ deboli le indicazioni sui ricavi mensili da brokerage.