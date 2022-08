A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in buon recupero per il Ftse Mib che risale la china e si riporta oltre quota 22.000 punti e precisamente in area 22.100 con un vantaggio dell'1,21%.

Banche in rimonta sul Ftse Mib

Tornano gli acquisti anche sui bancari che ritrovano la retta via dopo le vendite degli ultimi giorni.

Ad avere la meglio su tutti è Banco BPM che sale del 2,67%, seguito da Mediobanca che si apprezza del 2,25%, mentre Intesa Sanpaolo e Bper Banca guadagnano l'1,93% e l'1,76%, lasciando leggermente più indietro Unicredit che procede in salita dell'1,57%.

Bancari risalgono con ritrovata quiete di Spread e BTP

I titoli del settore bancario risalgono la china approfittando anche di una relativa tranquillità sul fronte obbligazionario.

Dopo le tensioni dei giorni scorsi, lo Spread BTP-Bund viaggia poco sotto i 230 punti base, con un frazionale rialzo dello 0,17%, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,79%, con un progresso dello 0,26%.

Banche: rumor su fondo a supporto degli istituti più piccoli

A catalizzare l'attenzione sui bancari sono alcune indiscrezioni di stampa, riportate in particolare dal Sole 24 ore, secondo cui sarebbe allo studio un progetto finalizzato alla creazione di un fondo costituito da capitale prevalentemente privato e finalizzato al supporto degli istituti bancari di minori dimensioni in condizioni di fragilità.

Il fondo avrebbe una capienza di 500-600 milioni di euro, con la contribuzione più significativa che dovrebbe derivare dagli istituti di maggiori dimensioni, mentre una quota minoritaria sarebbe di competenza pubblica, con l’intervento di Medio Credito Centrale.

Secondo Il Sole 24 Ore, il progetto sarebbe già in fase avanzata, con le linee guida già definite a seguito di un incontro tenutosi ad agosto tra Bankit, Mef e FITD.

C'è da dire che la realizzazione del progetto dovrà fare necessariamente i conti con le elezioni politiche del 25 settembre prossimo e con l'agenda del nuovo Governo che si insedierà in base all'esito che verrà fuori dalle urne.

Banche: focus su alcuni nodi da sciogliere

L’articolo non definisce quali sarebbero le tempistiche/modalità per gli apporti al fondo, la struttura della governance così come l’effettivo ambito di intervento del fondo stesso.

Non mancano alcuni nodi da sciogliere, tra cui quello relativo ai finanziatori, sebbene vi sia una certezza, ossia che il veicolo dovrà agire a condizioni di mercato ed essere prevalentemente privato, onde evitare il duro intervento dell'Europa.

Banche: Equita, buone notizie, ma non per tutte

Secondo gli analisti di Equita SIM, la costituzione di un fondo finalizzato a supportare istituti potenzialmente in difficoltà è un elemento a sostegno della stabilità del sistema bancario domestico.

Al contempo però, evidenziano gli analisti, la richiesta di contribuzioni agli istituti di dimensioni maggiori rappresenterà un ulteriore onere che andrà ad impattare, seppur non in maniera particolarmente significativa, la loro bottom line.

La SIM milanese spiega che i 500-600 milioni di euro di cui si parla per la dotazione del veicolo, rappresentano meno del 5% dell’utile 2023 delle banche del loro panel e meno dell'1% della capitalizzazione di mercato aggregata.