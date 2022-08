Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 91,85 dollari, con un progresso dell'1,49%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio USA da parte del Dipartimento dell'energia.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,63% e del 2,13%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.854,8 punti, in rialzo del 2,89%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di disoccupazione dovrebbero salire da 260mila a 263mila unità.

I prezzi alla produzione a luglio sono visti in positivo dello 0,3% dopo il rialzo dell'1,1% precedente, mentre per la versione "core" si stima un aumento dallo 0,4% allo 0,5%.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo nel Vecchio Continente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Olidata e Trevi Group per l'esame e l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.

Cattolica Assicurazioni: il titolo sarà sospeso dalla quotazione nelle sedute di oggi e domani per poi essere revocato a partire dal 12 agosto.