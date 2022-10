Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib oggi è tornato a testare i minimi dell'anno, per poi avviare un bel recupero. Si tratta di un doppio minimo che può far ben sperare?

Oggi è stato diffuso l'ennesimo dato sull'inflazione USA, salita più delle attese, mentre le aspettative del mercato sono per aggiornamenti macro negativi che vadano a fermare l'attività delle Banche Centrali sul fronte dei tassi di interesse.

I mercati azionari hanno immediatamente cambiato rotta dopo la divulgazione del dato del primo pomeriggio.

Il Ftse Mib ha disegnato in area 20.190 un doppio minimo e da lì sta rimbalzando, ma se il livello appena indicato non dovesse reggere, intravedo in zona 19.950 un sostegno un po' più consistente.

La speranza di un rimbalzo dal punto di vista grafico è legata o al funzionamento del doppio minimo citato prima o in alternativa a un'ulteriore decelerazione del Ftse Mib verso area 19.950, dove transita un supporto molto interessante.

Data la preponderanza degli eventi esterni, non so fino a che punto l'analisi tecnica possa svolgere pienamente il suo lavoro.

Le configurazioni ci sarebbero, ma il mercato mi sembra in assenza cronica di liquidità e non ci sono nuovi investitori pronti a entrare sul mercato.

Non essendoci liquidità, anche quelle che sono sogli tecniche teoricamente interessanti sono trascurate, quindi graficamente per il Ftse Mib ci affidiamo alla speranza del doppio minimo con un'ulteriore estensione fino ad area 20.000, ultimo baluardo rialzista per i rialzisti.

Qualora dovesse funzionare uno di questi due livelli in rapida successione, ossia i 20.190 e i 20.000/19.950 punti, dovremmo velocemente ricoprire le posizioni in vista di una risalita del Ftse Mib verso i 21.000 punti, dove troviamo una resistenza di breve-medio periodo abbastanza significativa che andrà valutata.

In sintesi, o il Ftse Mib continua a rimbalzare dal minimo raggiunto oggi o avrà un'ultima chiamata a 20.000 punti.

Banco BPM e Bper Banca oggi sono tra i migliori del Ftse Mib. Qual è la sua view su questi due bancari?

Se da un lato il mercato in generale è scontentato dalle notizie che giungono dai dati macro, che purtroppo non fermeranno le Banche Centrali, dall'altra si tratta di dati inflattivi che continuano a decretare l'ipotesi di una prosecuzione del rialzo dei tassi.

Le banche beneficiano di ciò, quindi il dato diventato molto negativo per altri settori, come ad esempio l'industriale, si rivela positivo per il comparto bancario.

Banco BPM si comporta molto bene oggi e ha toccato millimetricamente la resistenza a 2,8 euro, superata la quale mi attendo un'ulteriore accelerazione verso 2,9 euro.

Il titolo rimane buy e si conferma orientato al rialzo, con una piccola decelerazione dettata dal raggiungimento di quota 2,8 euro.

A Banco BPM ho preferito Bper Banca, che ho inserito in portafoglio, per una motivazione squisitamente pratica.

A differenza di Banco BPM che sta tenendo molto bene da diverso tempo, Bper Banca ha vissuto recentemente una decelerazione che lo ha portato a contatto con un supporto a 1,56 euro, dove ho comprato.

Mi aspetto un primo test a 1,65 euro, oltre cui Bper Banca potrà salire fino a 1,72 euro.

Il titolo quindi è buy, ma subordinato alla tenuta di quota 1,55/1,54 euro, sotto cui bisognerà stoppare la posizione long.

Anche FinecoBank e Azimut occupano le prime posizioni nel paniere del Ftse Mib. Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Per Azimut segnalo una sequenza di minimi decrescenti, impattata con precisione sul bottom odierno in zona 13,8 euro.

Ciò avviene con la costruzione di una divergenza rialzista e quindi per me Azimut è un buy potenziale interessante.

Se avrò ragione, avremo un potenziale rimbalzo del titolo verso area 15 euro, oltre cui si potrà puntare ai 16/16,05 euro.

La configurazione tecnica di Finecobank è meno allettante di quella di Azimut che infatti ho preferito.

FinecoBank è all'interno di un chiaro triangolo ben contraddistinto da una forte area supportiva in zona 11 euro e una grande resistenza in ara 13/13,2 euro.

Da evidenziare come il titolo abbia subìto un forte decelerazione dopo aver toccato area 13,55 euro, resistenza dinamica presente da inizio anno.

Non intravedo dei livelli di convenienza per FinecoBank che mi sembra si stia muovendo in mezzo al guado.

Segnalo una grande resistenza a 13 euro e un supporto a 11 euro, vendendo la forza nel primo caso e comprando la debolezza nel secondo.

Enel prova a reagire dopo aver bucato anche quota 4 euro. Cosa può dirci di questo titolo?

Enel sta subendo un indebolimento davvero molto consistente, dovuto a una sola motivazione prettamente pratica.

Il titolo è il componente più pesante del Ftse Mib e quindi se l'indice scende, vuol dire che i gestori vendono il basket con cui controllano il benchmark ed Enel scende.

Mi sembra però che sugli attuali livelli di prezzo, e mi riferisco al minimo millimetrico segnato stamattina in zona 3,97/3,96 euro, il titolo vada a impattare un'area supportiva decrescente in essere da marzo 2021.

Mi sembra quasi un livello da ultima chiamata e quindi teoricamente molto interessante, motivo per cui oggi ho comprato Enel, con stop stretto sotto 3,94 euro.

Se il long dovesse funzionare, Enel dovrebbe rimbalzare bene e riportarsi verso la resistenza di area 4,5/4,55 euro.