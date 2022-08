Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib sta tentando di allungare verso i recenti top di periodo in area 22.800. Si aspetta nuovi sviluppi rialzisti nel breve?

Prosecuzione di una situazione tecnica molto interessante per il nostro indice che riesce a mantenere invariato l’ex livello di resistenza a 22.145 punti, ora divenuto supporto, e si dispone per tentare un ulteriore allungo.

La scorsa ottava la salita del Ftse Mib è stata arrestata appunto dai 22.800 punti che rappresentano anche il 50% del Fibonacci reversal calcolato sul time frame monthly.

Ora l’approdo quasi dovuto sembra dover essere i 23.515 punti, dove si apre tutta un’area di resistenza che si spinge fino ai 24.470 punti.

L’aspettativa per ulteriori sviluppi rialzisti è sostenuta dall’attuale impostazione grafica molto simile sul Dax che, analogamente al Ftse Mib, ha come resistenza obbligata il test dell’area compresa tra 13.940 e 14.700 punti.

Contestualmente al Dax l’analisi del Vstoxx dimostra un indice della volatilità europeo in inizio di passeggiata sulle bande di Bollinger inferiori, mentre un'ulteriore spinta rialzista del Ftse Mib arriverebbe qualora la volatilità si porti definitivamente sotto i 22,80 punti.

Dall’altro lato dell’oceano, l'S&P500 ha come “sfida” del mese la rottura definitiva dei 4.200 punti, per poi tentare il recupero verso l’ambiziosa resistenza a 4.362 punti.

Dal punto di vista dei supporti devono mettere in guardia gli scivolamenti sotto i 4.116 punti.

Importante il ritorno della tonicità anche sui tecnologici con un Nasdaq che ha creato il supporto per questo mese a 12.707 punti, livello che potrebbe creare le premesse per un’estensione rialzista fino a 14.184 punti.

In definitiva, i listini sono orientati più al rialzo che al ribasso, nonostante ci avviamo verso le principali settimane estive in cui gli scarsi volumi potrebbero creare inaspettati movimenti.

Banco BPM e Bper Banca hanno dato vita a reazioni molto diverse dopo le rispettive trimestrali. Cosa può dirci di questi due titoli?

Al di là delle rispettive reazioni ai conti, entrambe le banche beneficiano delle prime evidenze in termini di marginalità legate al rialzo dei tassi.

Bper Banca sul time frame monthly ha mantenuto anche questo mese il supporto a 1,36 euro, aprendo leggermente sotto e costruendo da lì il recupero sostenuto dal dato trimestrale.

Per questa settimana è importante che il titolo mantenga il livello di 1,59 euro per poi costruire una base supportiva per il test dei due livelli chiave che sono in successione 1,72 e area 2 euro.

Sul titolo è ancora presente un fondo short che vende allo scoperto l'1,38% del flottante.

Un po' diversa è la situazione per Banco BPM che è sotto l’importante resistenza a 2,75 euro.

Il titolo potrebbe a nostro avviso essere in una fase di accumulazione, ma serviranno importanti spunti affinchè possa portarsi sopra il livello menzionato.

Dal punto di vista supportivo è importante che non si porti sotto la soglia di 2,45 euro.

Come valuta l’attuale impostazione di Azimut e FinecoBank e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Per Azimut sono due i livelli supportivi importanti da mantenere: il primo è più prossimo ai prezzi attuali e si trova a 16,34 euro, mentre il livello fondamentale da mantenere sui time frames elevati è a 15,55 euro, che tuttavia è il limite superiore di un’area supportiva che si estende fino a 14,29 euro.

Dal lato delle resistenze il livello da testare è 17,95 euro.

Attenderemo che questo livello si inverta da resistenza a supporto prima di entrare nel titolo, similmente a quanto avvenuto su molti bancari.

In sintesi compreremo Azimut su livelli più elevati per avere dei migliori supporti a riferimento, in quanto in questo momento sul time frame di lungo termine vediamo il titolo un po' su livelli poco definiti.

Per quanto concerne Finecobank, invece, la situazione tecnica ci sembra più solida.

Il titolo sta mantenendo il livello degli 11.86 euro e sul time frame mensile è anche sull’importante livello supportivo della media a 50 periodi.

Dal punto di vista delle resistenze riteniamo che il livello importante da testare per FinecoBank sia l’area compresa tra 13,13 a 13,33 euro.

Dal mese prossimo in discesa su questo livello si attiverà la media semplice a 9. Pertanto, il titolo è interessante sia da un punto di vista long, con eventuale target proprio il livello di resistenza segnalato, con uno stop and reverse short che avrebbe uno stop molto contenuto.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Guardiamo con interesse la reazione ai conti del titolo Enel che la scorsa settimana ha creato base, disegnando anche una resistenza inversa rialzista sull'oscillatore CCI.

Riteniamo possa essere interessante un ingresso sul titolo a 4,85 euro, stop loss a 4,65 euro ed eventuale target a 5,50 euro.

Come sempre, quando parliamo di titoli come Enel, ricordiamo i cospicui dividendi che la società distribuisce e che al momento ammontano a circa l'8,40% di dividend yield.

Oltre ad Enel consigliamo di monitorare Generali che riteniamo essere stato colpito, forse eccessivamente, dalle vendite, a causa delle notevoli tensioni nella sua governance.

Infine consigliamo eventualmente di avere in portafoglio temi legati al settore del lusso come ad esempio Moncler.

Il titolo è al momento sotto resistenza, ma riterremo molto interessanti i ritorni verso area 44 euro per un eventuale posizionamento in acquisto.