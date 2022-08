Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Gianluigi Raimondi Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha fallito l'attacco di ara 23.000 ed è tornato indietro. Quali i possibili scenari ora?

Proprio oggi il Ftse Mib si sta avvicinando al test del supporto dinamico ascendente, che rappresenta il limite inferiore del canale rialzista iniziato a metà luglio in area 22.520/22.500.

Se questo livello dovesse essere violato, si profilerebbe per il Ftse Mib l'inizio di una più accentuata discesa, con target a 22.170 punti prima e poi a 21.865 punti, con proiezione successiva a 21.490 punti.

Per contro, se l'indice Ftse Mib dovesse riuscire a confermare il superamento della soglia tecnica e psicologica dei 23.000 punti, allora si profilerebbe la prosecuzione dell'uptrend in atto.

In tal caso avremo un primo target a 23.640 punti e poi in area 24.000/24.110.

Personalmente propendo più per un ribasso che per un rialzo nel breve termine per il Ftse Mib, ricordando che la settimana prossima c'è il simposio di Jacksone Hole, in occasione del quale parlerà il presidente della Fed, Jerome Powell, e possiamo già dire che la situazione non è certo rosea.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1500 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Qual è la sua view su due titoli del settore energetico come ENI e Saipem?

ENI è stato respinto dalla resistenza statica di breve termine in area 12 euro, ma potrebbe anche oltrepassarla, con target successivi a 12,5 euro prima e poi l'area compresa tra 12,8 e 13 euro.

L'eventuale nuovo incrocio al ribasso della media mobile a 50 sedute, che al momento transita a 11,54 euro, innescherebbe un ritracciamento di ENI, con obiettivi a 11,3 e a 10,75 euro.

Enel è stato di recente respinto più volte dalla media mobile a 50 sedute, passante ora a 5,12 euro.

Se il titolo dovesse incrociare al ribasso la media a 21 sedute, transitante a 4,9 euro, allora si profilerebbe un nuovo ritracciamento verso 4,75 euro prima e poi verso il minimo di luglio a 4,61 euro.

Sopra i 5,12 euro Enel avrà come possibili target i 5,4 euro prima e i 5,55 euro dopo.

Stellantis non è riuscito a spingersi oltre i 15 euro ed è tornato indietro. Che fare ora?

Stellantis è stato respinto dalla resistenza a quota 15 euro e ora il primo target al ribasso, facilmente raggiungibile, è a 14,25 euro.

In area 14 euro passa la media mobile a 21 sedute che potrebbe essere anch'essa violata e in tal caso Stellantis scenderà fino a 13,6 euro.

Oltre quota 15 euro, mercato permettendo, il titolo potrebbe risalire verso i 16 euro prima e i 16,54 euro dopo.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Poste Italiane e quali strategie ci può suggerire per questo titolo?

Poste Italiane di recente è stato respinto verso il basso dopo il test della media mobile a 50 sedute a quota 8,55 euro.

Proprio oggi il titolo ha incrociato al ribasso la media mobile a 21 sedute a 8,27 euro e ora sarà cruciale il prossimo test del supporto chiave a quota 8 euro, sotto cui Poste Italiane potrebbe scendere fino al minimo dl 21 luglio a 7,65 euro.

Quest'ultimo potrebbe essere un buon livello da cui ripartire e tentare un ritorno prima sui livelli attuali e poi oltre la media mobile a 8,55 euro, con proiezioni successive a 9 e a 9,5 euro.

STM oggi si difende meglio del Ftse Mib. Qual è la sua view su questo titolo?

STM ha disegnato un bel doppio minimo ascendente a ridosso della media mobile a 21 sedute.

Questa figura tecnica in genere prelude un'ascesa dei corsi e in quest'ottica in prossimi target per il titolo sono individuabili a 38 euro prima e a 39,3/40 euro.

A chi volesse acquistare STM suggerisco di fissare uno stop loss molto rigido soto quota 36,4 euro, dove passa la media mobile a 21 sedute che funge da supporto dinamico ascendente dei corsi.