La settimana si è conclusa con una seduta a tutto gas per i titoli del settore bancario che hanno catalizzato numerosi acquisti oggi, mostrando una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Ftse Mib: forti acquisti sulle banche

A fine giornata la migliore performance è stata messa a segno da Intesa Sanpaolo con un rally del 5,33%, seguito da Banco BPM e Bper Banca che hanno guadagnato rispettivamente il 3,18% e il 3,1%.

Si sono mosse con più cautela Mediobanca e Unicredit che hanno portato a casa un rialzo del 2,47% e dell'1,77%.

Banch in festa con effetto BCE. Le decisioni prese ieri

I titoli del settore bancario hanno continuato a cavalcare l'effetto BCE, dopo che ieri il Consiglio Direttivo dell'Eurotower ha deciso un rialzo di 75 punti base dei tassi di riferimento, un aumento in linea con le attese di mercato.

La decisione si basa sulle valutazioni in merito al rischio di inflazione, al fine di assicurare un ritorno al livello target del 2%.

Quanto alle principali indicazioni emerse ieri, Equita SIM evidenzia che la BCE si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni, per moderare la domanda e ridurre il rischio di un persistente incremento dell’inflazione attesa.

Anche in futuro le decisioni sui tassi di riferimento saranno "data dependent", ossia dipenderanno dagli aggiornamenti macro e saranno basate su un approccio "meeting by meeting".

Sebbene la BCE non abbia fornito alcuna indicazione su un possibile "terminal rate", la presidente Lagarde ha indicato che nelle prossime 2-4 riunioni alzerà i tassi ad un livello che consenta di ridurre le aspettative di inflazione al target del 2%.

Per quanto riguarda l’outlook economico, la BCE non si aspetta una recessione nello scenario base, prevista invece in quello "downside".

Banche: il commento di Equita SIM

Equita SIM fa notare che la curva forward dell’Euribor a 3 mesi oggi indica a fine 2023 un Euribor a 3 mesi in area 2,4%, suggerendo quindi ulteriori rialzi dei tassi per oltre 160 punti base.

Secondo gli analisti della SIM milanese, L’ingresso in uno scenario di tassi positivi e in progressivo rialzo, costituisce chiaramente un elemento di supporto per la redditività del settore bancario.

Inoltre, amplia il buffer di sicurezza per affrontare un potenzialmente severo deterioramento macro.

Banche: la view di Bca Akros e di Intesa Sanpaolo

Anche secondo Banca Akros, l'uscita dai tassi di interesse negativi e il restringimento più aggressivo da parte della BCE sono positivi per il net interest margin delle banche italiane.

Gli esperti però al contempo fanno notare che la rilevante frenata della crescita economica e la possibile recessione dovrebbero portare a un deterioramento della qualità dell'attivo per le banche.

La mossa annunciata ieri dalla BCE è accolta con favore dagli analisti di Intesa Sanpaolo, i quali spiegano che le banche italiane sono positivamente sensibili all'aumento dei tassi di interesse e quindi beneficeranno del rialzo di 75 punti base deciso ieri e di quelli futuri.

Tra le banche di Piazza Affari, è Banco BPM ad avere la maggiore sensibilità ai tassi di interesse e questo supporta la view positiva di Intesa Sanpaolo sul titolo.