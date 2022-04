Petrolio: chiusura in caduta libera ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 102,32 dollari, con un affondo del 5,43%. Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte dl Dipartimento dell'energia USA. Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,45% e dell'1,61%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 13.619,66 punti, in progresso del 2,15%. I dati macro e societari negli Stati Uniti Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conosceranno le vendite di case esistenti che a marzo dovrebbero calare da 6,02 a 5,8 milioni di unità. Due ore prima della chiusura di Wall Street sarà diffuso il Beige Book, il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia USA. Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed Eventi in Europa: la produzione industriale a febbraio dovrebbe salire dello 0,8% dopo la lettura sulla parità di gennaio. In Germania si conosceranno i prezzi alla produzione che a marzo dovrebbero salire del 2,3% rispetto all'1,4% precedente. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre 2022 di Saipem, Farmaè e Sourcesense. Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Bper Banca, Caltagirone Editore, Confinvest, De' Longhi, Industrial Stars of Italy 4, Reevo, Servizi Italia e Txt per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.