Nel breve ci potrebbe essere una fase di equilibrio sui mercati azionari: quali le attese per il Ftse Mib? La view di Eugenio Sartorelli.

Di seguito riportiamo l'intervista a realizzata ad Eugenio Sartorelli, trader e socio ordinario Siat, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

I mercati azionari restano con i nervi scoperti e le vendite continuano ad avere la meglio per ora. Cosa aspettarsi?

Dal punto di vista ciclico, nel breve ci potrebbe essere una fase di equilibrio sui mercati azionari.

Una nuova fase di debolezza potrebbe essere plausibile dopo le decisioni Fed del 2 novembre.

I gestori hanno già scaricato nell’arco dell’anno i loro portafogli azionari o comunque hanno fatto una selezione sui titoli da detenere.

Il Ftse Mib ha reagito dopo essersi riportato velocemente verso i minimi dell'anno. Si aspetta nuovi cali nel breve?

Nel brevissimo non vedo nuovi cali: mi attendo dei potenziali ribassi nel mese di novembre, ma non un sell off per il Ftse Mib.

Bisognerà poi vedere se piacerà o meno la linea politica del nuovo governo, ma ricordiamo che esiste uno scudo anti-spread che può sempre utilizzare la Bce, se lo riterrà necessario.

ENI e Tenaris offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo?

Dal punto di vista tecnico la situazione non è buona per molti titoli. Certamente ENI ha una forza relativa rispetto al Ftse Mib che è in crescita.

Il titolo potrebbe avere dei buoni rialzi sull’uscita della trimestrale, con profitti che sono attesi in ulteriore crescita.

Diciamo che ENI potrebbe fare una puntata verso i 12,5 euro.

Tenaris è un titolo che sovraperforma l’indice Ftse Mib da inizio anno. Rimane ben impostato al rialzo e potrebbe puntare verso area 16 euro.

In generale è comunque evidente che gli operatori non hanno molta voglia di comprare l’azionario in genere.

Enel è giunto al test dei 4 euro, mentre Terna è alle prese con l'area di 6 euro. Cosa può dirci di questi due titoli?

Enel è certamente un titolo in difficoltà e sotto 4 euro ci sono i 3,4 euro, minimi del 2015 e 2016, e poi i 3 euro.

Non vi sono per ora segnali che il titolo abbia trovato un supporto persistente.

Il settore di chi distribuisce energia è in chiara difficoltà ed anche Terna conferma questa situazione.

Attualmente il titolo gravita intorno a 6 euro, ma non vi sono segnali di tenuta di tale supporto e più in basso abbiamo 5,5 e 5 euro, con addirittura i 4,5 euro, che sarebbero il minimo della discesa del marzo 2020.

Ci sono dei titoli che a Piazza Affari sono da rivalutare ni questa fase? A quali consiglia di guardare ora?

In questo momento non ci sono segnali tecnici validi per la maggioranza dei titoli, se non al ribasso.

È meglio guardare il mercato con l’ottica degli investitori di medio periodo. In tal senso, titoli che hanno perso molto, che sono su minimi paragonabili a quelli del 2020 e che vengono comunque considerati con fondamentali solidi, possono essere acquistati a piccole dosi.

Per esempio Poste Italiane in caso di discese intorno a 7 euro, potrebbe essere un buon acquisto.

Che cosa ci dice l’analisi di Sentiment legata alla Volatilità Implicita?

La Volatilità Implicita sul mercato Usa (Vix) è in crescita da metà agosto, tuttavia non ha ancora superato la soglia critica di 35 ed i massimi annuali di 37,5.

Anche altri indicatori sulle Opzioni (come il Put/Call ratio) ci dicono che il ribasso dei mercati azionari, perlomeno da metà agosto in poi, è avvenuto in modo “ordinato”, senza panico e con timori limitati di affondi improvvisi.