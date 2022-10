Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 89,02 dollari, con un progresso dell'1,26%.

Wall Street: chiusura contrastata anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones è salito dello 0,61% e l'S&P500 è sceso dello 0,61%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.792,67 punti, con un ribasso dell'1,63%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le spese per consumi a settembre dovrebbero salire dello 0,4%, in linea con la lettura precedente, mentre l'indice PCE core è visto in rialzo dello 0,5% dallo 0,6% di agosto.

I redditi personali a settembre dovrebbero replicare la lettura precedente con un rialzo dello 0,3%.

Il dato finale della fiducia Michigan a ottobre dovrebbe calare da 59,9 a 58,6 punti.

Risultati trimestrali USA: prima dell'apertura di Wall Street sono attesi i conti del terzo trimestre di Exxon Mobile e di Chevron, con un eps previsto rispettivamente a 3,88 e a 5,02 dollari, mentre per Colgate-Palmolive le stime parlano di un utile per azione di 0,74 dollari.

A mercati chiusi è attesa la trimestrale di Alphabet che dovrebbe riportare un utile per azione di 1,25 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: l'indice della fiducia economica a ottobre è atteso in calo da 93,7 a 92,5 punti, mentre la fiducia dei servizi dovrebbe scendere da 4,9 a 3,5punti e la fiducia dell'industria da -0,4 a -1,5 punti.

Il dato finale della fiducia dei consumatori a ottobre è atteso in calo da -27,6 a -28,8 punti.

In Francia le spese per consumi a settembre dovrebbero calare dello 0,3%, mentre la pima lettura del PIL del terzo trimestre dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,2% dopo lo 0,5% precedente.

In Germania il PIL preliminare del terzo trimestre è visto in negativo dello 0,2% dopo il rialzo dello 0,1% del secondo trimestre.

L'inflazione preliminare di ottobre dovrebbe aumentare dal 10% al 10,2% su base annua.

In Italia l'inflazione preliminare a ottobre è vista in salita dall'8,9% al 9,7%.

A mercati chiusi è atteso il verdetto di DBRS sul rating dell'Italia, mentre Fitch si esprimerà su quello del Portogallo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati trimestrali: attesi per oggi i conti del terzo trimestre di ENI, Piaggio Saras, Biesse, Civitanavi Systems, Indel B, Risanamento, GEL e Imprendiroma.

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Mediobanca, Danieli & C., S.S.Lazio e ABP Novicelli per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021-2022.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BTP con scadenza dicembre 2027 per un ammontare tra 2,25 e 2,75 miliardi di euro, quelli con scadenza maggio 2033 per un importo tra 3,25 e 3,75 miliardi di euro e i CCTeu con scadenza apile 2026 pe un importo tra 750 milioni e 1 miliardo di euro.