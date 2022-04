Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 101,7 dollari, in progresso dello 0,27%. Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,19% e dello 0,21%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.488,93 punti, con un frazionale calo dello 0,01%. I dati macro e societari negli Stati Uniti Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in lieve calo da 184mila a 180mila unità. La stima preliminare del PIL del primo trimetre dovrebbe mostrare un rialzo dell'1,1% rispetto al 6,9% dei tre mesi precedenti. Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono previsti i conti del primo trimestre di Eli Lilly e di Altria, con un eps previsto a 2,32 e a 1,09 dollari. McDonald's e Caterpillar dovrebbero riportare un eps di 2,17 e di 2,6 dollari, mentre per Merck & Co e Twitter le stime parlano di un utile per azione di 1,83 e di 0,03 dollari A mercati chiusi si guarderà alle trimestrali di Amazon 8,07 ed Apple con un eps stimato a 8,07 e a 1,43 dollari, mentre per Intel si prevede un util per azione di 0,8 dollari. Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed Eventi in Europa: l'indice della fiducia economica ad aprile dovrebbe calare da 108,5 a 107,6 punti, l'indice della fiducia servizi da 14,4 a 12,7 punti e l'indice di fiducia dell'industria da 10,4 a 9,3 punti.

Il dato finale dell'indice relativo alla fiducia dei consumatori è visto a -16,9 punti. In Germania l'inflazione preliminare di aprile è attesa in crescita dello 0,6% dopo il 2,5% precedente. In Italia la fiducia dei consumatori ad aprile è vista in lieve riduzione da 100,8 a 100,4 punti, mentre l'indice della fiducia delle imprese dovrebbe scendere da 110,3 a 108,5 punti. Un'ora dopo l'apertura delle Borse UE sarà diffuso il bollettino economico della BCE. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre di Elica, Sri Industrial, Franchi Umberto Marm e Unidata. Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Azimut, A2A, FinecoBank, Hera, Unipol, Ariston Holding, Credem, doValue, GVS, Safilo Group, Webuild, Aeffe, Aquafil, Ascopiave, AVIO, Banca Finnat, Banca Ifis, Banca Sistema, Centrale del Latte d'Italia, Elica, Equita Group, Eurotech, Falck Renewables, Gefran, illimityBank, Irce, Marr, Mondadori, MutuiOnline, Newlat Food, Orsero, Piovan, Sabaf, Sanlorenzo, TamburiIP, Tinexta, Banca Profilo, Bialetti Industrie, Enervit, ePrice, Exprivia, FullSix, LVenture Group, Monrif, Pitec, Ratti, Softlab, Toscana Aeroporti e Zucchi per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.





