Il Ftse Mib non ha offerto spunti degni di nota, in una giornata in cui ha pesato l’assenza di Wall Street.

Avvio di settimana incolore per le Borse europee, che dopo tre sessioni consecutive in rialzo hanno risentito dell’assenza di Wall Street, rimasta chiusa per festività.

Gli indici del Vecchio Continente hanno registrato così variazioni percentuali molto contenute, con il Ftse100 in rialzo dello 0,22%, seguito dal Cac40 che si è fermato sulla parità, mentre il Dax ha ceduto lo 0,15%.

Non diverso lo scenario se ci si sposta a Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato gli scambi a 31.676 punti, con un calo dello 0,18%, dopo aver toccato nell’intraday un massimo a 31.718 e un minimo a 31.588 punti.

Ftse Mib senza verve in attesa di Wall Street

L’indice si è mosso in un range di poco più di 100 punti, in una giornata per nulla significativa per via della mancanza del faro di Wall Street.

Dal punto di vista tecnico non cambia il quadro già delineatosi la scorsa settimana, con il Ftse Mib che al momento è stato respinto dall’area dei 32.000.

La tenuta di questa soglia potrebbe anche favorire ulteriori ripiegamenti nel breve, con primo approdo sulla soglia dei 31.500 punti.

L’eventuale cedimento di questo livello aprirà le porte a una flessione più marcata verso i 31.200 e i 31.000 punti, raggiunti i quali si dovrebbe assistere a un tentativo di rimbalzo.

Con la tenuta già di area 31.500, il Ftse Mib potrà da subito tentare un nuovo attacco all’area dei 32.000 punti.

Positivo sarà il superamento di questo ostacolo, preludio a una prosecuzione del rialzo verso i 32.500 punti prima e in seguito in direzione dei 32.800 e dei 33.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per domani è attesa la riapertura di Wall Street, rimasta chiusa oggi per la festività del Washington’s Birthday.

Sul fronte macro USA si segnala, oltre all’indice settimanale Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi, il Superindice, che a gennaio dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,2% dopo il calo dello 0,1% precedente.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Home Depot, con un eps atteso a 2,77 dollari, mentre Wal Mart e Medtronic dovrebbero riportare un utile per azione di 1,53 e di 1,26 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di Toll Brothers che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un eps pari a 1,78 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conosceranno le partite correnti che a dicembre dovrebbero mostrare un saldo in riduzione da 24,6 a 20,3 miliardi di euro.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a due anni per un ammontare massimo pari a 5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire A2A ed ElEs che alzeranno il velo sui dati preliminari dell’esercizio 2023.

Sotto la lente Stellantis in vista dei dati sulle vendite di auto in Europa con riferimento al mese di gennaio.