Ftse Mib: dietro l’angolo nuovi massimi di periodo?

Dopo cinque sessioni consecutive in rialzo, le Borse europee hanno visto scattare il semaforo sul rosso, terminando dli scambi in calo.

Il Ftse100 è sceso dello 0,22%, mentre il Dax e il Cac40 sono calati rispettivamente dello 0,16% e dello 0,12%.

A indossare la maglia rosa è stata nuovamente Piazza Affari che anche oggi è stata la migliore in Europa, con il Ftse Mib salito dello 0,46% a 34.815 punti, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 34.843 e un minimo a 34.619 punti.

L’indice delle blue chip, dopo aver riconquistato la soglia dei 34.500 punti, ha allungato ancora il passo, spingendosi a un soffio dai massimi di periodo toccati a inizio aprile poco sopra i 34.900 punti.

Ftse Mib: nuovi top a portata di mano?

Con una violazione decisa dei 34.900/35.000 punti, il Ftse Mib potrà salire ancora, con primo approdo in area 35.200 e obiettivo successivo a 35.500 punti, con proiezione in area 36.000 in un secondo momento.

La mancata rottura dei 34.900/35.000 punti vedrà il Ftse Mib indietreggiare verso i 34.600/34.500 punti, sotto cui la discesa proseguirà in direzione dei 34.200 e dei 34.000 punti.

Negativo sarà l’abbandono di quest’ultimo livello, preludio a una flessione più marcata verso i 33.500 e i 33.300 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA oltre all’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene a stelle e strisce, si segnalano i prezzi alla produzione che ad aprile dovrebbero salire dello 0,3% dopo lo 0,2% di marzo, mentre la versione “core” dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,3%.

Mezz’ora dopo l’apertura di Wall Street si segnala un discorso di Jerome Powell, presidente della Fed.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Alibaba e di Home Depot, dai quali ci si attende un utile per azione rispettivamente di 1,49 e di 3,61 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà alla Germania dove si conoscerà l’indice dei prezzi al consumo che ad aprile dovrebbe salire dello 0,5% dopo lo 0,4% di marzo, mentre l’indice Zew a maggio è atteso in aumento da 42,9 a 44,9 punti.

In mattinata è prevista una riunione dell’Ecofin e sarà da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 2 anni per un ammontare massimo di 5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire A2A, Hera e Italgas che presenteranno i risultati del primo trimestre e al test dei conti saranno chiamati anche ENAV, Fincantieri, GVS, Saras, SOL, Technoprobe, Aquafil, B&C Speakers, Biesse, Cairo Communication, Cembre, CY4Gate, Digital Bros, doValue, Equita Group, FILA, IRCE, IVS Group, Marr, Mondadori, Mondo TV, OpenJobmetis, Piovan, Reply, Sabaf, Saes Getters, Servizi Italia, Tinexta, Bialetti Industrie, FNM, Gabetti PS, Geox, Il Sole24Ore, Trevi Group. Clabo, Esautomotion, iVision Tech La SIA, Poligrafici Printing e Relatech.

In agenda un’assemblea degli azionisti di Saipem per l’approvazione dei dati di bilancio del 2023.