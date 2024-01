Ftse Mib: i titoli sotto la lente oggi

Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 74,8 dollari, in rialzo dell’1,89%.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&500 sono saliti dello 0,36% e dello 0,32%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.360,29 punti, in rialzo dello 0,32%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: la seduta odierna sarà molto snella sul fronte macro USA, visto che in agenda si trova solo l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street saranno diffusi i conti del quarto trimestre 2023 di 3M e di United Airlines, dai quali ci si attende un utile per azione di 2,31 e di 1,7 dollari.

Per le trimestrali di General Electric e di Procter & Gamble si prevede un eps di 0,9 e di 1,7 dollari, mentre per Lockheed Martin e Halliburton le stime parlano di un utile per azione di 7,26 e di 0,8 dollari e per Verizon Communications di 1,08 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di IBM, con un eps previsto a 3,76 dollari, mentre dai conti di Netflix e di Texas Instruments ci si attende un utile per azione di 2,22 e di 1,47 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà il dato preliminare dell’indice relativo alla fiducia dei consumatori che a gennaio dovrebbe migliorare da -15 a -14 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Assemblee a Piazza Affari: da seguire AbitareIN, nel giorno in cui si terrà un’assemblea degli azionisti per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2022-2023.