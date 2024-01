La nuova settimana è partita bene per le Borse europee che hanno terminato gli scambi in positivo.

A correre più degli altri è stato il Dax che è salito dello 0,77%, seguito dal Cac40 e dal Ftse100 che si sono apprezzati rispettivamente dello 0,56% e dello 0,35%.

A stonare in Europa è Piazza Affari che non ha partecipato al rialzo delle altre Borse, con il Ftse Mib fermatosi a 30.182 punti, con un calo dello 0,33%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.453 e un minimo a 30.089 punti.

Ftse Mib: nessuna novità all’orizzonte

La seduta odierna di fatto non ha offerto nulla di nuovo per il Ftse Mib, che ha continuato a muoversi in laterale, mantenendosi al di sopra di area 30.000 e al di sotto di quota 30.500 punti.

Solo con la violazione di uno di questi due livelli si potrà assistere a un movimento direzionale dell’indice delle blue chip.

Sopra i 30.500 punti il Ftse Mib salirà verso i 30.650/30.700 punti prima e in seguito verso i top di periodo in area 30.850.

Oltre questo livello ci sarà spazio per un test della soglia psicologica dei 31.000 punti, violata la quale si avrà un allungo verso i 31.200 e i 31.500 punti.

Al ribasso, sotto area 30.000 il Ftse Mib scenderà a testare il supporto a 29.800 punti prima e in seguito a 29.500 punti.

Al di sotto di quest’ultima soglia, la discesa troverà spazio verso i 29.200 punti in primis e successivamente fino all’area tecnica e psciologica dei 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

La prossima seduta sarà molto snella sul fronte macro USA, visto che in agenda si trova solo l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street saranno diffusi i conti del quarto trimestre 2023 di 3M e di United Airlines, dai quali ci si attende un utile per azione di 2,31 e di 1,7 dollari.

Per le trimestrali di General Electric e di Procter & Gamble si prevede un eps di 0,9 e di 1,7 dollari, mentre per Lockheed Martin e Halliburton le stime parlano di un utile per azione di 7,26 e di 0,8 dollari e per Verizon Communications di 1,08 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di IBM, con un eps previsto a 3,76 dollari, mentre dai conti di Netflix e di Texas Instruments ci si attende un utile per azione di 2,22 e di 1,47 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conoscerà il dato preliminare dell’indice relativo alla fiducia dei consumatori che a gennaio dovrebbe migliorare da -15 a -14 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire AbitareIN, nel giorno in cui si terrà un’assemblea degli azionisti per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2022-2023.