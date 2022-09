Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 87,69 dollari, con un progresso dell'1,21%.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,71% e dell'1,06%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.266,41 punti, in progresso dell'1,27%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale Rebook, relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene USA, oggi si conoscerà il dato sull'inflazione che ad agosto dovrebbe calare dello 0,1% dopo la lettura sulla parità di luglio, mentre la versione "core" dovrebbe salire dello 0,4% rispetto allo 0,3% precedente.

Sempre in Germania da seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza settembre 2024 per un ammontare massimo di 5,5 miliardi di euro.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà alla Germania dove è atteso il dato finale dell'inflazione che ad agosto dovrebbe salire dello 0,3%.

Sempre in Germania si conoscerà l'indice Zew che a settembre dovrebbe peggiorare da -55,3 a -60 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Alkemy, BE, Esprinet, Fine Foods & Pharmaceuticals, NTM, Mondo TV, SeSa, WIIT e The Italian Sea Group che diffonderanno i conti del primo semestre.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno collocati i BTP con scadenza agosto 2025 per un ammontare compreso tra 2,25 e 2,75 miliardi di euro.

In asta anche i BTP con scadenza giugno 2029 per un importo tra 2,75 e i 3,25 miliari di euro, mentre i BTP con scadenza settembre 2046 per un ammontare tra 1 e 1,5 miliardi di euro.