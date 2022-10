Anche l'ultima seduta della settimana è stata archiviata con il segno meno dalle Borse europee, che si sono fermate tutte sotto la parità.

Si è difesa meglio delle altre la piazza londinese, con il Ftse100 che ha mostrato un frazionale calo dello 0,09%, mentre il Cac40 e il Dax sono scesi rispettivamente dell'1,17% e dell'1,59%.

Ftse Mib: ottava a due facce, ma il bilancio è positivo

Segno meno anche a Piazza Affari, dove il Ftse Mib è stato fotografato al close a 20.901 punti, in ribasso dell'1,13%, dopo aver toccato nell'intraday un massimo a 21.255 e un minimo a 20.862 punti.

Il bilancio settimanale è comunque preceduto dal segno più, visto che nelle ultime cinque sedute l'indice delle blue chip è salito dell'1,22% rispetto al close del venerdì precedente.

In apertura di ottava il Ftse Mib ha cercato subito l'allungo, spingendosi verso area 21.000, per poi estendere la salita fino alla soglia dei 21.700 punti.

Da questo top sono scattate le prese di profitto che hanno portato dapprima l'indice verso i 21.200 punti e poi fin sotto la soglia dei 21.000 punti.

Ftse Mib: alto il rischio di nuovi ribassi

Il movimento a due velocità vissuto dall'indice la scorsa settimana dimostra l'incapacità di dare un seguito deciso al recupero partito dai minimi di fine settembre.

Il rischio è che si possa assistere ad approfondimenti ribassisti nel breve e tale scenario si materializzerà con conferme al di sotto di area 21.000.

In tal caso il Ftse Mib metterà nel mirino i 20.700 punti prima e i 20.400 punti dopo, aprendo le porte a un nuovo test dei minimi dell'anno toccati a fine settembre poco sotto i 20.200 punti.

Con lo sfondamento di questo bottom la discesa proseguirà verso i 20.000 punti in prima battuta e successivamente fino ad area 19.500.

Ftse Mib: primo segnale di ripresa sopra i 21.000 punti

Il ritorno dei corsi al di sopra dei 21.000 punti non sarà garanzia di una ripresa del recupero partito dai recenti minimi.

Il Ftse Mib si confronterà dapprima con i 21.500 punti e poi con area 21.700, superata la quale ci sarà spazio per un test dei 22.000 punti.

In caso di esito positivo, l'indice potrà estendere il movimento rialzista verso i 22.500 punti prima e i 23.000/23.200 punti in un secondo momento.

Il contesto si conferma molto fragile e visti i segnali negativi che giungono dagli altri mercati azionari, in particolare da Wall Street, è alto il rischio di assistere a nuovi ribassi nel breve per il Ftse Mib.

I dati macro negli Stati Uniti

Da segnalare che lunedì prossimo negli Stati Uniti si festeggia il Columbus Day e in tale occasione il mercato obbligazionario resterà chiuso.

Wall Street sarà regolarmente aperta, ma non saranno diffusi aggiornamenti macro di rilievo.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Anche in Europa non sono in agenda dati macro rilevanti e si segnala la partecipazione di Christine Lagarde, numero un della BCE, al Fmi/World Bank Annual Meetings.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 3 e 9 mesi, per un ammontare massimo pari rispettivamente a 5 e a 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala Jonix nel giorno in cui si saranno diffusi i dati relativi ai ricavi del terzo trimestre dell'anno.

Sotto la lente Atlantia, visto che lunedì prenderà il via l'OPA volontaria totalitaria di Schema Alfa, la cui conclusione è prevista l'11 novembre.