Petrolio: chiusura inrally venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 92,49 dollari, con un progresso del 5,41%.

Wall Street: chiusura negativa anche venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi del 2,11% e del 2,8%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.652,4 punti, con un ribasso del 3,8%.

Negli Stati Uniti oggi si festeggia il Columbus Day e in tale occasione il mercato obbligazionario resterà chiuso. Wall Street sarà regolarmente aperta.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Unti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: non sono in agenda dati macro rilevanti e si segnala la partecipazione di Christine Lagarde, numero un della BCE, al Fmi/World Bank Annual Meetings.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 3 e 9 mesi, per un ammontare massimo pari rispettivamente a 5 e a 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: si segnala Jonix nel giorno in cui si saranno diffusi i dati relativi ai ricavi del terzo trimestre dell'anno.

Atlantia: da seguire il titolo visto che oggi prenderà il via l'OPA volontaria totalitaria di Schema Alfa, la cui conclusione è prevista l'11 novembre.