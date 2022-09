Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 78,5 dollari, in progresso del 2,35%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche USA da parte del Dipartimento dell'energia.

Wall Street: chiusura in buon rialzo ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,88% e dell'1,97%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.051,64 punti, con un rialzo del 2,05%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in rialzo da 213mila a 215mila unità.

Per il dato finale del PIL del secondo trimestre le stime parlano di una variazione negativa dello 0,6% dopo la flessione dell'1,6% dei primi tre mesi dell'anno.

Risultati trimestrali USA: a mercati chiusi sono attesi i conti degli ultimi tre mesi di Nike e di Micron Technology con un eps previsto a 0,92 e a 1,3 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: l'indice ella fiducia economica a settembre dovrebbe calare da 97,6 a 96 punti e l'indice della fiducia servizi da 8,7 a 7,6 punti.

L'indice della fiducia delle imprese a settembre è visto a -0,5 punti dopo il dato di agosto pari a 1,2 punti, mentre il dato finale della fiducia dei consumatori a settembre è stimato a -28,8 punti.

In Germania la lettura preliminare dell'inflazione a settembre dovrebbe salire dallo 0,3% allo 0,9%.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: Autogrill, Bastogi, Borgosesia, EEMS, Eukedos, GEquity, Trevi Group, ABC Company, Agatos, Allcore, Ambromobiliare, Casasold, Casta Diva Group, Circle, Cofle, Convergenze, Cyberoo, expert.ai., Fabilia Group, Fervi, Finlogic, First Capital, Frendy Energy, GO Internet, Illa, Imvest, International Care Company, Intred, Kolinpharma, Labomar, Leone Film Group, Matica Fintec, MeglioQuesto, Officina Stellare, PowerSoft, Rocket Sharing Company, SG Company, Shedir Pharma Group, Siav, Star7, Trawell Co e Unidata presenteranno i conti del primo semestre dell'anno.

Debutti a Piazza Affari: previsto per oggi il debutto di Franchetti all'Euronext Growth Milan.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno collocati i BTP con scadenza dicembre 2027 per un ammontare compreso tra 2,25 2,75 miliardi di euro, ma anche i BTP con scadenza dicembre 2032 per un importo tra 2,25 e 2,75 miliardi di euro e i CCTeu con scadenza aprile 2029 per un ammontare tra 750 milioni e 1 miliardo di euro.