Non riesci ad arrivare a fine mese? 50€ in più ti farebbero comodo? Clicca qui ORA per scoprire come migliorare la tua vita sin da subito.

Petrolio: chiusura in calo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 74,83 dollari, in ribasso dello 0,61%.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti rispettivamente dello 0,26% e dello 0,16%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.512,44 punti, in ribasso dello 0,24%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in calo da 332mila a 330mila unità.

Il dato definitivo del PIL del secondo trimestre dovrebbe mostrare una variazione positiva del 6,6%.

L'indice Chicago PMI a settembre dovrebbe calare frazionalmente da 66,8 a 66,7 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il tasso di disoccupazione ad agosto dovrebbe calare leggermente dal 7,6% al 7,5%.

In Germania l'inflazione preliminare a settembre dovrebbe attestarsi sulla parià, in linea con la lettura precedente, mentre l'inflazione armonizzata è vista in calo dello 0,1% dopo il rialzo dello 0,1% precedente.

Sempre in Germania il tasso di disoccupazione a settembre dovrebbe calare dal 5,5% al 5,4%.

In Francia le spese per consumi ad agosto sono viste in positivo dell'1,2% dopo il calo del 2,2%, mentre l'inflazione armonizzata a settembre è attesa in rialzo del 2,8% su base annua rispetto al 2,4% precedente.

In Italia il tasso di disoccupazione ad agosto dovrebbe salire dal 9,3% al 9,7%, mentre l'inflazione preliminare di settembre è vista in calo dello 0,3% dopo il rialzo dello 0,3% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare oggi i conti del primo semestre dell'anno saranno algoWatt, Class Editori, Compagnia Immobiliare Azionaria, Eems, Netweek, PLC., Agatos, Assiteca, ATON Green Storage, Confinvest, Cyberoo, Ecosuntek, ESI, GO Internet, ID-Entity, Illa, Imvest, Innovatec, Italia Independent Group, Marzocchi Pompe, Matica Fintec, Monnalisa, NVP, Portale Sardegna, Rosetti Marino, SITI B&T Group, Spindox, Unidata, Visibilia Editore e WM Capital.

Da segnalare Autogrill che presenterà i dati dei ricavi relativi ai primi 8 mesi dell'anno.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di Bialetti Industrie per l'approvazione dei dati di bilancio del 2020 e del 2019.