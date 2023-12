Ftse Mib: i titoli e i temi da seguire

Petrolio: chiusura negativa anche ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 73,08 dollari, con un calo dell’1,31%.

Wall Street: chiusura negativa per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono scesi dello 0,11% e dello 0,54%, mentre il Nasdaq Composite è stato fotografato a 14.185,49 punti, con un ribasso dello 0,84%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si conoscerà l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

Per il dato finale dell’indice PMI composito si prevede una lettura a 50,7 punti, mentre l’indice PMI servizi di novembre si stima un rialzo da 50,6 a 50,8 punti e l’indice ISM non manifatturiero è visto in aumento da 51,8 a 52 punti.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i risultati del primo trimestre dell’esercizio 2023/2024 di AutoZone, da cui ci si attende un utile per azione di 31,04 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà il dato finale dell’indice PMI composito che a novembre è visto a 47,1 punti, mentre l’indice PMI servizi è atteso a 48,2 punti.

L’indice dei prezzi alla produzione a ottobre dovrebbe salire dello 0,2% rispetto al rialzo dello 0,5% precedente.

In Germania il dato finale dell’indice PMI servizi a novembre è atteso a 48,7 punti, mentre in Francia dovrebbe attestarsi a 45,3 punti.

Sempre in Francia si conoscerà la produzione industriale che a ottobre dovrebbe salire dello 0,2% dopo il calo dello 0,5% precedente.

In Italia l’indice PMI servizi a novembre è atteso in crescita da 47,7 a 48,2 punti.

In Germania da seguire l’asta dei titoli di Stato con scadenza a due anni per un ammontare massimo di 4,5 miliardi di euro.