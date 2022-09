Azimut e Banca Mediolanum in rosso, ma i dati sulla raccolta netta di agosto sono buoni per entrambi. Reazioni e strategie delle banche d'affari.

La seduta odierna prosegue in calo anche per i protagonisti del risparmio gestito che a Piazza Affari mostrano una maggiore debolezza rispetto al Ftse Mib.

Tra gli altri titoli segnaliamo in particolare Azimut e Banca Mediolanum che finiscono sotto la lente dopo la diffusione dei dati relativi alla raccolta netta di agosto.

Azimut e Banca Mediolanum perdono più del Ftse Mib

Azimut, reduce da due rialzi di fila, dopo aver guadagnato ieri lo 0,19%, oggi ha avviato gli scambi in salita, per poi tornare indietro.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 15,68 euro, a ridosso dei minimi intraday, con una flessione del 2,21% e circa 130mila azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 450mila.

In rosso anche Banca Mediolanum che, dopo un rialzo di oltre un punto percentuale ieri, arretra dell'1,77% oggi a 6,33 euro, con oltre 160mila azioni trattate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 800mila.

Azimut: come è andata la raccolta netta ad agosto

Azimut ha chiuso il mese di agosto con una raccolta netta positiva per 322 milioni di euro, che porta il saldo da inizio anno a 5,2 miliardi di euro, a fronte di un obiettivo fissato dal gruppo per il 2022 a 6-8 miliardi di euro.

Nel dettaglio, ad agosto la raccolta nel gestito è stata pari a 301 milioni di euro, quella nell'amministrato a 20 milioni.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine agosto a 85,5 miliardi di euro, di cui 54,8 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Azimut: il commento di Equita SIM

Equita SIM ha definito positiva e oltre le attese la raccolta netta di agosto, spiegando che la stessa ha evidenziato buoni numeri malgrado il contesto di mercato e l'alta volatilità dei mercati.

Gli analisti segnalano che la componente amministrata ha risentito nel mese di alcune uscite prevalentemente legate a clienti istituzionali, tra le quali il previsto riscatto di un fondo pensione messicano che ricostruirà la propria posiziona durante l’anno.

Equita SIM mantiene una view cauta su Azimut, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 22,4 euro.

Azimut: la view di Mediobanca

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Securities che sul titolo hanno un rating "neutral" e un target price a 19 euro.

Per gli analisti la performance commerciale di Azimut nel mese di agosto è stata buona e sopra le attese.

Gli esperti però vedono uno sviluppo più debole nel quarto trimestre dell'anno per via delle attuali condizioni macroeconomiche.

Azimut: bullish i giudizi di Kepler Cheuvreux e di Bca Akros

Bullish la view di Kepler Cheuvreux che oggi ha rinnovato l'invito ad acquistare Azimut, con un fair value a 27 euro, alla luce di una raccolta netta ragionevolmente buona ad agosto.

I dati sono stati in linea con le attese di Banca Akros, i cui analisti evidenziano che la raccolta da inizio anno mostra che il gruppo è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo per il 2022.

Confermata la view bullish su Azimut, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 26 euro.

Banca Mediolanum: come è andata la raccolta ad agosto

Passando a Banca Mediolanum, ad agosto la raccolta netta è stata positiva per 291 milioni di euro, con un saldo da inizio anno pari a 5,38 miliardi.

Nel dettaglio, 298 milioni di euro sono stati raccolti nel gestito, mentre nell'amministrato ci sono stati deflussi per 7 milioni di euro.

Banca Mediolanum sotto la lente di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che è stata positiva anche la performance degli altri prodotti: l’erogazione crediti si attesta a 237 milioni di euro, mentre i premi per le polizze di protezione registrano un incremento rispetto all’anno precedente.

Il mese di agosto è caratterizzato da una bassa stagionalità ed è stato impattato anche da scadenze fiscali dei clienti italiani che hanno generato pagamenti in uscita dai conti correnti per 300 milioni di euro.

La SIM milanese evidenzia che Banca Mediolanum conferma buoni dati di raccolta in un contesto di mercato complicato.

Inoltre, il mix dei flussi è positivamente spostato verso il risparmio gestito grazie ai programmi di investimento automatico e graduale nei mercati azionari offerti ai clienti.

Positiva la view sul titolo, coperto con una raccomandazione "buy" e un target price a 8,5 euro.

Banca Mediolanum: i giudizi di Kepler Cheuvreux e di Bca Akros

A puntare su Banca Mediolanum è anche Kepler Cheuvreux che oggi ha reiterato il rating "buy", con un fair value a 9,4 euro, evidenziando che la raccolta netta di agosto è stata condizionata dal difficile contesto per i mercati finanziari.

Un buy arriva anche da Banca Akros che fissa un prezzo obiettivo a 9,2 euro: per gli analisti i dati di agosto rispettano le loro stime.

Secondo gli esperti, Banca Mediolanum conferma la capacità della rete di gestire i clienti e il mix della raccolta resiliente, soprattutto grazie ai suoi meccanismi automatici di investimento.